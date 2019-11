Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Miliboo a réalisé jeudi soir son point d’activité au titre de son deuxième trimestre 2019-2020 (clos fin octobre). Ainsi, la marque digitale d’ameublement a publié un chiffre d’affaires de 7,55 millions d’euros sur la période, en croissance de 39,1 % sur un an. "Cette performance confirme la nouvelle dynamique du groupe enclenchée cette année suite à l’ouverture du flagship de La Madeleine à Paris et le lancement des campagnes publicitaires en proche collaboration avec les équipes du Groupe M6 et Stéphane Plaza", a comenté Guillaume Lachenal, le PDG et fondateur de Miliboo.Sur le premier semestre de l'exercice en cours, le chiffre d'affaires atteint 14,08 millions d'euros, soit une progression de 32,4 %.Au final, Miliboo se dit conforté dans sa capacité à "délivrer une croissance organique soutenue sur la seconde moitié de l'exercice en cours". En parallèle, le groupe dit poursuivre ses efforts d'optimisation des coûts opérationnels avec comme principal objectif l'atteinte d'un Ebitda retraité à l'équilibre.