Miliboo : A suivre aujourd'hui

Miliboo a affiché, au titre de son exercice 2018-2019, un résultat net négatif de 0,9 million d’euros contre -2,8 millions un an plus tôt. L’Ebitda retraité ressort à -0,5 million contre -1,8 million pour l’exercice 2017-2018. La marge brute ressort à 13,6 millions, en hausse de 25,3%. Quant au chiffre d’affaires, il atteint 23 millions, en croissance de 24,3% provenant exclusivement d’un effet volumes. Il s’agit de la plus forte croissance depuis l’introduction en Bourse. La France, reste le moteur de la marque représentant 84% de l'activité et +29,6% de croissance.Et ce, tant sur les ventes en ligne qu'en boutiques, confirmant ainsi la pertinence du positionnement omnicanal de Miliboo." Porté par une activité robuste avec 24% de croissance organique et une bonne maîtrise des coûts, l'exercice 2018-19 se clôture en amélioration très significative, avec un EBITDA retraité proche de l'équilibre et des pertes nettes divisées par 3. Cette performance financière reflète le succès de notre stratégie et nous conforte dans notre capacité à atteindre l'équilibre opérationnel", a commenté Guillaume Lachenal, Président-Directeur général et fondateur de Miliboo.Miliboo a par ailleurs observé sur les deux premiers mois de l'exercice une croissance de ses commandes similaire à celle enregistrée sur l'exercice écoulé.Le groupe a constaté une très nette accélération des commandes depuis la fin juin, comme effet de la diffusion des premières campagnes publicitaires sur M6 mettant en scène Stéphane Plaza, nouvel ambassadeur de la marque. Une hausse très significative du trafic internet a été mesurée, avec des pics de fréquentation lors de la diffusion des spots publicitaires.En parallèle, Miliboo a enregistré des retombées commerciales encourageantes de son nouveau flagship du boulevard de la Madeleine à Paris."La société poursuivra ses efforts d'optimisation des coûts opérationnels, notamment les dépenses de marketing digital et les coûts logistiques, avec comme principal objectif l'atteinte d'un EBITDA retraité à l'équilibre", a ajouté Miliboo dans un communiqué.