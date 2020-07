Miliboo : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Miliboo a enregistré une perte de 1,8 million d'euros lors de son exercice 2019-2020, après une perte de 900 000 euros lors de l'exercice précédent, affecté par des charges non cash. L'EBITDA retraité est lui devenu positif, passant de -0,5 million d'euros à +0,5 million. Quant au chiffre d'affaires, il a connu une croissance de 30,3% à 29,9 millions d'euros. Le spécialiste de la vente de mobilier en ligne a bénéficié à la fois d'un accroissement des quantités vendues (+23,2%), mais aussi d'un effet prix illustré par panier moyen en hausse de 4,4% sur l'exercice.La France représente 86,3% de l'activité de Miliboo. Les ventes enregistrées ont augmenté de 6,5 millions d'euros sur la période. La marque a bénéficié des retombées publicitaires dans le cadre du partenariat media-for-equity signé avec le Groupe M6.À l'international (Allemagne, Espagne et Italie principalement), le groupe enregistre une croissance des ventes de 14,3% sur l'exercice.La marge brute s'établit à 17,7 millions d'euros, en progression de 29,9%, par rapport à 2018-19. Le taux de marge brute reste ainsi stable à 59%, s'élevant jusqu'à 60% sur le second semestre, malgré une parité euro-dollar peu favorable.La capacité d'autofinancement retraitée ressort positive, à 200 000 euros sur l'exercice (vs -0,5 millions en 2018-19). Le Besoin en Fonds de Roulement progresse ainsi de 0,8 million d'euros dans ce contexte de forte croissance avec notamment une hausse des stocks afin de faire face à l'accroissement de la demande.Pour l'exercice 2020-21, le Groupe s'attend à une hausse de ses parts de marché et de sa croissance. La croissance constatée au mois d'avril (+54%) s'est amplifiée sur mai et juin. Sur ces deux premiers mois de l'exercice 2020-21, Miliboo a déjà quasiment réalisé le chiffre d'affaires du premier trimestre 2019-2020. Le groupe s'attend aussi à une amélioration de sa marge brute.