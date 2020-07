Miliboo : DÉCLARATION DE TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Chavanod, le 24 juillet 2020 – Dans le cadre du programme de rachat d'actions propres autorisé par l'Assemblée Générale des actionnaires du 18 octobre 2018, Miliboo a procédé, durant la période du 17/07/20 au 21/07/20, aux transactions suivantes sur l'action Miliboo :

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de

l'émetteur Code identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant

de l'instrument

financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions * (en euros) Marché (MIC Code) MILIBOO 969500TC93KNXMVI6F61 17/07/2020 FR0013053535 6740 2.55 ALXP MILIBOO 969500TC93KNXMVI6F61 20/07/2020 FR0013053535 6550 2.60 ALXP MILIBOO 969500TC93KNXMVI6F61 21/07/2020 FR0013053535 6500 2.60 ALXP * Arrondi à deux chiffres après la virgule TOTAL 19 790 2.58





A PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « tendance », modulable et personnalisable sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses deux « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris e à Lyon, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité (filiale en Chine), outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant d'un entrepôt à Fos-sur-Mer (13), opéré par un prestataire extérieur, la société est commercialement présente dans 8 pays d'Europe et aux Etats-Unis.

Miliboo et ses filiales emploient une cinquantaine de salariés. La société a réalisé 29.9 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2019-20 (clôture au 30 avril 2020), en hausse de 6 % par rapport à l'exercice précédent. Les ventes sont réalisées principalement en France (87% du chiffre d'affaires) et en Europe (13% du chiffre d'affaires).



Contacts

Miliboo - Communication & RP

Florence CALBA - Directrice de la communication Tél. 06 60 24 28 61

f.calba@miliboo.com



ACTUS finance & communication

Thomas SEGOUIN - Relations Investisseurs

Tél. 01 53 67 36 75

investisseurs@miliboo.com







ACTUS finance & communication

Serena BONI - Relations presse

Tél. 04 72 18 04 92

sboni@actus.fr





Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur Nom du PSI Code identifiant du PSI Jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat MILIBOO 969500TC93KNXMVI6F61 SOCIETE GENERALE 2020-07-17 10:04:51 FR0013053535 2,51 EURO 1161 ALXP 2020071701364 Couverture (attribution salariée) MILIBOO 969500TC93KNXMVI6F61 SOCIETE GENERALE 2020-07-17 10:04:51 FR0013053535 2,51 EURO 323 ALXP 2020071701365 Couverture (attribution salariée) MILIBOO 969500TC93KNXMVI6F61 SOCIETE GENERALE 2020-07-17 10:04:51 FR0013053535 2,51 EURO 150 ALXP 2020071701366 Couverture (attribution salariée) MILIBOO 969500TC93KNXMVI6F61 SOCIETE GENERALE 2020-07-17 10:04:51 FR0013053535 2,52 EURO 999 ALXP 2020071701367 Couverture (attribution salariée) MILIBOO 969500TC93KNXMVI6F61 SOCIETE GENERALE 2020-07-17 10:04:51 FR0013053535 2,52 EURO 375 ALXP 2020071701368 Couverture (attribution salariée) MILIBOO 969500TC93KNXMVI6F61 SOCIETE GENERALE 2020-07-17 10:04:51 FR0013053535 2,54 EURO 500 ALXP 2020071701369 Couverture (attribution salariée) MILIBOO 969500TC93KNXMVI6F61 SOCIETE GENERALE 2020-07-17 10:04:51 FR0013053535 2,58 EURO 800 ALXP 2020071701370 Couverture (attribution salariée) MILIBOO 969500TC93KNXMVI6F61 SOCIETE GENERALE 2020-07-17 10:04:51 FR0013053535 2,58 EURO 2432 ALXP 2020071701371 Couverture (attribution salariée) MILIBOO 969500TC93KNXMVI6F61 SOCIETE GENERALE 2020-07-20 10:43:51 FR0013053535 2,58 EURO 230 ALXP 2020072003602 Couverture (attribution salariée) MILIBOO 969500TC93KNXMVI6F61 SOCIETE GENERALE 2020-07-20 10:43:51 FR0013053535 2,58 EURO 120 ALXP 2020072003603 Couverture (attribution salariée) MILIBOO 969500TC93KNXMVI6F61 SOCIETE GENERALE 2020-07-20 10:43:51 FR0013053535 2,59 EURO 500 ALXP 2020072003604 Couverture (attribution salariée) MILIBOO 969500TC93KNXMVI6F61 SOCIETE GENERALE 2020-07-20 10:43:51 FR0013053535 2,59 EURO 150 ALXP 2020072003605 Couverture (attribution salariée) MILIBOO 969500TC93KNXMVI6F61 SOCIETE GENERALE 2020-07-20 10:43:51 FR0013053535 2,6 EURO 612 ALXP 2020072003606 Couverture (attribution salariée) MILIBOO 969500TC93KNXMVI6F61 SOCIETE GENERALE 2020-07-20 10:43:51 FR0013053535 2,6 EURO 2000 ALXP 2020072003607 Couverture (attribution salariée) MILIBOO 969500TC93KNXMVI6F61 SOCIETE GENERALE 2020-07-20 10:43:51 FR0013053535 2,6 EURO 2938 ALXP 2020072003608 Couverture (attribution salariée) MILIBOO 969500TC93KNXMVI6F61 SOCIETE GENERALE 2020-07-21 16:19:41 FR0013053535 2,58 EURO 921 ALXP 2020072105031 Couverture (attribution salariée) MILIBOO 969500TC93KNXMVI6F61 SOCIETE GENERALE 2020-07-21 16:19:41 FR0013053535 2,59 EURO 500 ALXP 2020072105032 Couverture (attribution salariée) MILIBOO 969500TC93KNXMVI6F61 SOCIETE GENERALE 2020-07-21 16:19:41 FR0013053535 2,6 EURO 500 ALXP 2020072105033 Couverture (attribution salariée) MILIBOO 969500TC93KNXMVI6F61 SOCIETE GENERALE 2020-07-21 16:19:41 FR0013053535 2,6 EURO 176 ALXP 2020072105034 Couverture (attribution salariée) MILIBOO 969500TC93KNXMVI6F61 SOCIETE GENERALE 2020-07-21 16:19:41 FR0013053535 2,6 EURO 500 ALXP 2020072105035 Couverture (attribution salariée) MILIBOO 969500TC93KNXMVI6F61 SOCIETE GENERALE 2020-07-21 16:19:41 FR0013053535 2,6 EURO 1000 ALXP 2020072105036 Couverture (attribution salariée) MILIBOO 969500TC93KNXMVI6F61 SOCIETE GENERALE 2020-07-21 16:19:41 FR0013053535 2,6 EURO 2903 ALXP 2020072105037 Couverture (attribution salariée)

