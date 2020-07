Miliboo : M6 poursuit son partenariat "media for equity " avec MILIBOO

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv MILIBOO 3.79% 2.19 0.48% MÉTROPOLE TÉLÉVISION 2.39% 10.28 -40.17%

M6 avance ses pions dans la diversification. Le groupe audiovisuel (+3,59% à 10,40 euros) et le spécialiste de la vente de mobilier sur internet Miliboo (+4,74% à 2,21 euros) progressent à la faveur de l'annonce du réengagement de leur partenariat de type " media for equity " (M4E). Dans cette opération l'expert du meuble disposera, à compter du mois de juillet 2020, d'un budget publicitaire de 2,5 millions d'euros à répartir sur les différente médias (chaînes TV, radios, actifs digitaux) du groupe télévisuel au cours des deux prochaines années.Le montant de cet accord était de 1,25 million d'euros lors du lancement de la première campagne en juillet 2019.En contrepartie, selon le même principe que la première année du partenariat, M6 interactions, filiale du groupe M6, recevra des obligations convertibles en actions (OCA) ordinaires Miliboo.L'emprunt obligataire de M6 Interactions sera ainsi porté à 3,75 millions d'euros, correspondant aux 125 000 OCA (tranche 1) d'un nominal de 10 euros, émises au titre de la première année de la convention publicitaire auxquels s'ajoutent les 250 000 OCA (tranche 2) d'un nominal de 10 euros, émises au titre de la convention publicitaires pour les deux années à venir.Les obligations portent un intérêt annuel fixe de 1,5%, capitalisé annuellement et qui sera payé in fine en numéraire ou, le cas échéant, par voie de compensation, en cas de conversion des OCA.Oddo BHF souligne que les participations de M6 ne sont pas publiques et non publiées dans le document de référence. Il rappelle que la stratégie du groupe peut ensuite être double. Soit céder ces participations, soit les accroitre pour éventuellement en prendre le contrôle. L'analyste réitère sa recommandation d'Achat ainsi que son objectif de cours de 14 euros sur le titre.Miliboo met en avant que le nombre de visiteurs uniques sur le site Internet France a bondi de +49% depuis le lancement de la première campagne en juillet 2019 (5,8 millions de visiteurs uniques entre juillet 2019 et avril 2020). Aussi, cette hausse de la fréquentation a contribué à la forte hausse du chiffre d'affaires de l'exercice 2019-2020 de +33,3% en France.Il ne s'agit pas de la seule actualité de l'entreprise audiovisuelle. M6 a, en effet, annoncé, mercredi soir, avoir conclu l'acquisition de la société de production Epithète Films. Oddo BHF relève que par cette opération, le groupe de médias acquiert les droits des films détenus et anciennement produits par Epithète Films, enrichissant ainsi son catalogue. Il souligne que l'acquisition de catalogues de droits est une des priorités stratégiques du groupe.