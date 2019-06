Miliboo : MILIBOO et STÉPHANE PLAZA DÉVOILENT " LES ESSENTIELS "

Chavanod, le 13 juin 2019 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, annonce ce jour le lancement d'une gamme de mobilier design, co-brandée « Miliboo&StéphanePlaza », conçue au sein des bureaux de création Miliboo en Haute-Savoie.

Cette collaboration s'inscrit dans le cadre du contrat commercial signé en mars dernier entre Miliboo et Stéphane Plaza, désormais nouvel ambassadeur de la marque. Guillaume Lachenal, fondateur de Miliboo, et l'animateur vedette du Groupe M6 expert de l'habitat, annonçaient alors un projet commun inédit associant l'expertise de la marque en mobilier design et la connaissance « terrain » de Stéphane Plaza.

La conception et la commercialisation par Miliboo de meubles sous une marque commune « Miliboo&StéphanePlaza » est l'un des aspects de ce partenariat. L'ambition est de concevoir et proposer des pièces de mobilier correspondant à de vrais projets et aspirations de vies des clients.

Ce partenariat inclut également la mise en scène de Stéphane Plaza dans une série de campagnes publicitaires Miliboo, dont les premières diffusions sont prévues prochainement sur les chaînes et les radios du Groupe M6. Ces campagnes visent à accroître fortement la notoriété de la marque à travers une exposition médiatique de grande ampleur, et ainsi nourrir croissance des ventes en ligne et en boutiques.



50 PREMIÈRES PIÈCES DU QUOTIDIEN FACILES À VIVRE

Après plusieurs mois d'échanges et de travail intense, Miliboo et Stéphane présentent aujourd'hui leur première gamme baptisée « Les Essentiels ». La collaboration est centrée en grande partie sur le salon et la salle à manger dont l'inspiration a été puisée dans deux styles déjà appréciés du public et des clients Miliboo.

Ces pièces de mobilier aux formes pratiques et faciles à intégrer dans n'importe quel habitat, ont été conçues avec des matériaux adaptés et de qualité. Les bois sélectionnés sont essentiellement du bouleau, du hêtre ou du manguier qui constituent aussi les panneaux de fibres de bois pour un montage facile et plus de résistance. Les tissus, pour la plupart 100% polyester, sont également résistants et pratiques à entretenir au quotidien.

Implantée depuis plus de 10 ans dans un secteur qui évolue constamment, Miliboo a mis en place des équipes et des process rodés, sur toute la chaîne, de la création à la fabrication et jusqu'à la mise à disposition au public.

La marque a tissé des liens de confiance solides et durables avec des fournisseurs implantés aussi bien en Asie qu'en Europe dont découle un rapport qualité-prix qui demeure l'un de ses points forts.



Guillaume Lachenal, fondateur et président de Miliboo, explique :

« Nous sommes fiers d'avoir réussi une partie du challenge. Notre gamme répond, à travers ses 50 premières pièces, aux ambitions et critères que nous nous étions fixés au début du projet : design, qualité, confort et prix accessibles. Les Essentiels apportent une réponse globale et pertinente d'ameublement qui, nous l'espérons, va séduire le plus grand nombre et trouver sa place chez chacun. »

La gamme va s'enrichir rapidement : Stéphane et les équipes Miliboo ont déjà travaillé sur une prochaine collection à l'identité plus affirmée. Elle sera plus créative, plus conceptuelle avec des couleurs tranchées et des formes originales tout en restant fidèle à l'ADN et aux valeurs de Miliboo. Elle verra le jour fin 2019.

Les Essentiels de « Miliboo&StéphanePlaza » seront disponibles dès juillet pour le public, en précommande sur le site www.miliboo.com et dans les concepts stores de Lyon et Paris.





Prochain rendez-vous :

Lundi 22 juillet 2019 (après bourse) : Résultats annuels 2018-19



À PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « tendance », modulable et personnalisable sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses deux « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris et à Lyon, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité (filiale en Chine), outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant d'un entrepôt à Fos-sur-Mer (13), opéré par un prestataire extérieur, la société est commercialement présente dans 8 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient une cinquantaine de salariés. La société a réalisé près de 23 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2018-19 (clôture au 30 avril 2019), en hausse de plus de 24% par rapport à l'exercice précédent. Les ventes sont réalisées principalement en France (84% du chiffre d'affaires) et en Europe (16% du chiffre d'affaires).

Plus d'information : www.miliboo-bourse.fr







CONTACTS

Miliboo - Communication & RP

Florence CALBA - Directrice de la communication Tél. 06 60 24 28 61

f.calba@miliboo.com





ACTUS finance & communication

Caroline LESAGE - Relations Investisseurs

Tél. 01 53 67 36 79

investisseurs@miliboo.com











ACTUS finance & communication

Serena BONI - Relations presse

Tél. 04 72 18 04 92

sboni@actus.fr

