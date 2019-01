Miliboo : RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 31 OCTOBRE 2018

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

AU 31 OCTOBRE 2018

Table des matières

1 EVENEMENTS MARQUANTS ....................................................................... 5

« CES INNOVATION AWARDS 2019 » DE LAS VEGAS ........................................................... 5

2 COMMENTAIRES SUR LE COMPTE DE RESULTAT ................................... 6 2.1 COMPTE DE RESULTAT SEMESTRIEL SIMPLIFIE ..................................................... 6 2.2 COMMENTAIRES SUR LA PERIODE ECOULEE ......................................................... 6

3 ETATS FINANCIERS AU 31 OCTOBRE 2018 .................................................. 8 3.1 COMPTE DE RESULTAT ................................................................................................. 8 3.2 BILAN ................................................................................................................................. 9 3.3 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE ..................................................................... 10 3.4 VARIATION DES CAPITAUX PROPRES ...................................................................... 11

4 PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES ............................... 12 4.1 REFERENTIEL COMPTABLE DE LA SOCIETE ......................................................... 12 4.2 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ...................................................................... 12 4.3 IMMOBILISATIONS CORPORELLES ........................................................................... 13 4.4 IMMOBILISATIONS FINANCIERES ............................................................................. 13 4.5 DEPRECIATION DES ACTIFS ...................................................................................... 13 4.6 PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ............................................................... 14 4.7 STOCKS ............................................................................................................................ 14 4.8 CREANCES ...................................................................................................................... 14 4.9 OPERATIONS EN DEVISES ETRANGERES ............................................................... 15 4.10 ENGAGEMENTS DE RETRAITE ................................................................................. 15 4.11 CHIFFRE D'AFFAIRES ................................................................................................... 15 4.12 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT ........................................................................... 16 4.13 RESULTAT EXCEPTIONNEL ....................................................................................... 16 4.14 RESULTAT PAR ACTION .............................................................................................. 16

5 NOTES SUR LES COMPTES SOCIAUX ........................................................ 17 5.1 CHIFFRE D'AFFAIRES ................................................................................................... 17 5.2 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION ..................................................................... 17 5.3 AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES ............................................................. 18 5.4 CHARGES DE PERSONNEL ......................................................................................... 19 5.5 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI (CICE) ................................................... 19 5.6 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS ........ 20 5.7 RESULTAT FINANCIER ................................................................................................. 20



5.8 RESULTAT EXCEPTIONNEL ....................................................................................... 21

5.9 IMPOT SUR LE RESULTAT ............................................................................................ 22

5.10 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ...................................................................... 22

5.11 IMMOBILISATIONS CORPORELLES ........................................................................... 23

5.12 IMMOBILISATIONS FINANCIERES ............................................................................. 23

5.13 STOCKS ET EN-COURS ................................................................................................. 24

5.14 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES .......................................................................... 24

5.15 AUTRES CREANCES, COMPTES DE REGULARISATION ET ECARTS DE

CONVERSION ACTIF ................................................................................................................. 25

5.16 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL ........................................................................ 25

5.17 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ............................................................. 25

5.18 EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES ..................................................................... 26

5.19 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES ............................................................. 26

5.20 AUTRES DETTES, COMPTES DE REGULARISATION ET ECARTS DE

CONVERSION PASSIF ............................................................................................................... 26

5.21 PRODUITS A RECEVOIR ............................................................................................... 27

5.22 CHARGES A PAYER ....................................................................................................... 27

5.23 ENGAGEMENTS HORS BILAN .................................................................................... 28

6 EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE ........................................ 31

7 RAPPORT D'EXAMEN LIMITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR

LES COMPTES INTERMEDIAIRES .................................................................... 32

La société MILIBOO est spécialisée dans le secteur de vente de mobilier, majoritairement en ligne. Créée en 2006, son activité consiste en l'import-export de mobilier « tendance », modulable et personnalisable sur Internet (marchandises et biens dits non réglementés). Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son sitewww.miliboo.comet dans la « Milibootik », deux points de vente physique situés au 100, rue Réaumur à Paris, et au 6 rue Grolée à Lyon, et la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité (filiale en Chine), outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Disposant d'un entrepôt près de Fos-sur-Mer (13), opéré par un prestataire extérieur, la société est commercialement présente dans plusieurs pays d'Europe.

Miliboo est basée à Chavanod, en Haute-Savoie.

La société a été immatriculée le 14 septembre 2006. Depuis le 15 décembre 2015, Miliboo est cotée sur le marché Euronext Growth (Alternext) à Paris (code ISIN : FR0013053535 - code mnémonique : ALMLB).

Miliboo publie ses informations sur un site internet à l'adresse suivante :http://www.miliboo-bourse.com

1 EVENEMENTS MARQUANTS

1.1

OUVERTURE D'UN « FLAGSHIP » BOULEVARD DE LA MADELEINE A PARIS

La Société a signé en octobre 2018 un bail commercial ferme de 10 ans portant sur un local commercial situé au 14 boulevard de la Madeleine, Paris 8ème, avec prise d'effet au 1er novembre 2018.

Ce nouvel espace de 1 100 m² se situe au cœur d'une zone de chalandise premium, qui se développe dans l'univers de la maison autour d'enseignes de renommée internationale. A titre d'exemple Ikea ouvrira d'ici à l'été 2019, au 15 boulevard de la Madeleine, les portes de son premier magasin urbain.

Avec cet emplacement stratégique, Miliboo double ainsi sa surface de vente. La marque entend faire de cette boutique connectée nouvelle génération son navire amiral, doté des toutes dernières technologies. Cette nouvelle implantation remplacera la boutique de 480 m2 située au 100 rue Réaumur, qui fermera ses portes d'ici la fin janvier 2019. La société précise que ce déménagement n'impactera pas ses coûts immobiliers puisqu'elle bénéficie de conditions financières attractives auprès du bailleur commun aux deux magasins (travaux, indemnités et franchises de loyers).

1.2

THE SMART SOFA, LE CANAPE CONNECTE DE MILIBOO, RÉCOMPENSÉ AUX « CES INNOVATION AWARDS 2019 » DE LAS VEGAS

Le canapé connecté de Miliboo, appelé « The Smart Sofa », a été distinguée par le Prix CES® 2019 de l'innovation dans la catégorie « smart home ». Cette récompense intervient deux ans après la distinction en tant qu'« Honoree » du miroir connecté EKKO de Miliboo aux « CES® Innovation Awards 2017 ». À l'occasion du CES Unveiled de New York, la CTA (Consumer Technology Association) ™, a dévoilé le 8 novembre dernier les innovations technologiques les plus spectaculaires du CES Las Vegas 2019.

Les fonctionnalités du canapé connecté sont explicitées sur le site https://www.miliboo.com/canape- connecte.html

Les développements relatifs au mobilier connecté (miroir Ekko, The Smart Sofa) représentant en valeur nette comptable 164 K€ au total (53 K€ de logiciels et marques ; 111 K€ d'immobilisations incorporelles en cours), seront transférées, par voie de cession à la valeur nette comptable sans marge, à la filiale Miliboo Connected au cours du prochain semestre de l'exercice en cours.