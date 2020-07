Miliboo : RÉSULTATS ANNUELS 2019-20 : EBITDA RETRAITÉ POSITIF À 0,5 M EUR DÉMARRAGE EXPLOSIF EN 2020-21 - PERSPECTIVES RENFORCÉES

Forte progression du chiffre d'affaires 2019-20 : +30% ;

Ebitda retraité 2019-20 bénéficiaire : +0,5 M€, en hausse de +1,0 M€ ;

Le chiffre d'affaires du T1 l'an passé est déjà quasiment réalisé à fin juin 2020 ;

Trésorerie disponible actuelle de 8,7 M€

Chavanod, le 9 juillet 2020 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, publie ses résultats annuels de l'exercice 2019-20 (clôture de l'exercice au 30 avril 2020), arrêtés par le Conseil d'administration en date du 9 juillet 2020. Les procédures d'audit sur les comptes sociaux ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

Le rapport financier annuel, mis à la disposition du public et déposé au plus tard le 31 juillet auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), peut être consulté sur le site Internet de Miliboo www.miliboo-bourse.com dans la rubrique « Informations Financières. »



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE (EN M€) 2018-19

12 MOIS 2019-20

S1 - 6MOIS 2019-20

S2 - 6MOIS 2019-20

12 MOIS % Variation Annuelle Chiffre d'affaires 23,0 14,1 15,8 29,9 + 30,3% Marge brute 1 13,6 8,2 9,5 17,7 + 29,9% Taux de marge brute 59,2% 57,9% 60,0% 59,0% -0,2 point - Charges et produits d'exploitation retraités 2 -14,1 -8,3 -8,9 -17,2 + 21,6% Ebitda retraité 3 -0,5 -0,1 0,6 0,5 ns Ebit retraité 4 -1,0 -0,3 0,5 0,2 ns - Gratuités de loyer 2 -0,5 -0,1 -0,5 -0,6 ns - Publicité TV/Radio M6 rémunéré en OCA 2 -0,4 -0,8 -1,2 ns - Autres charges d'exploitation retraitées 2 -0,1 -0,4 0,2 -0,2 ns Résultat d'exploitation -1,5 -1,2 -0,6 -1,8 ns Résultat net -0,9 -1,2 -0,6 -1,8 ns





[1] Marge brute sur chiffre d'affaires = chiffre d'affaires – achats de marchandises + ou – variation des stocks

[2] Exclusion de la franchise de loyer de la boutique parisienne devant être comptabilisée en charge par application de l'avis de l'OEC n°29 de 1995 sur les contrats de location ; Exclusion des consommations de diffusion des spots publicitaires sur les chaines du Groupe M6 non décaissées car rémunérées en OCA

Autres charges d'exploitation retraitées : a) charges des actions gratuites attribuées par la société issues du plan de rétention de cadres ; b) frais non récurrents engagés suite à l'exécution de l'accord de partenariat avec M6 Interactions ; c) charges de conception de spot TV et Radio réparties sur sa durée d'utilisation effective

[3] Excédent brut d'exploitation hors dotations et reprises de provision et amortissement, retraité des éléments décrits en note 2

[4] Excédent brut d'exploitation retraité des éléments décrits en note 2.





Guillaume Lachenal, Président-Directeur général et fondateur de Miliboo, commente :

« Nous clôturons l'exercice 2019-20 de manière très encourageante. Notre principal indicateur, l'Ebitda retraité devient en effet bénéficiaire à + 0,5 M€ ce qui était notre premier objectif. Le résultat net reste certes négatif mais uniquement en raison de la comptabilisation de gratuités. Sans ces dernières, il serait légèrement excédentaire. Ces résultats nous confortent sur la pertinence de notre modèle de développement. Nous commençons à récolter les fruits de notre croissance sur le plan de la rentabilité et nous sommes très confiants sur la poursuite de cette tendance vertueuse en 2020-21. Notre début d'exercice est exceptionnel, nous avons quasiment réalisé à fin juin le chiffre d'affaires du T1 de l'année dernière, et cela sans avoir encore activé le nouveau budget publicitaire alloué par M6 dans le cadre du partenariat « media for equity. »



PROGRESSION DE LA MARGE BRUTE DE +29,9%

Le chiffre d'affaires a augmenté de +30,3% par rapport à l'an passé et ressort à 29,9 M€ à la fin de l'année 2019-20. Cette forte augmentation provient à la fois d'un accroissement des quantités vendues (+23,2%) mais aussi d'un effet prix illustré par panier moyen en hausse de +4,4% sur l'exercice, qui s'établit désormais à 257 € HT (contre 246 € HT l'année passée).

La France représente 86,3% de l'activité de Miliboo. Les ventes enregistrées ont augmenté de 6,5 M€ sur la période. La marque a bénéficié des retombées publicitaires dans le cadre du partenariat media-for-equity signé avec le Groupe M6.

À l'international (Allemagne, Espagne, Italie principalement), Miliboo enregistre une croissance soutenue avec une progression des ventes de +14,3% sur la période.

La marge brute s'établit à 17,7 M€ en progression de +29,9% (+4,1 M€), par rapport à 2018-19. Le taux de marge brute reste ainsi stable à 59,0% mais il s'est élevé à 60% sur le seul second semestre, malgré une parité euro-dollar peu favorable. L'amélioration progressive de la marge brute sera l'un des leviers des prochaines années.



EBITDA RETRAITÉ BÉNÉFICIAIRE : +0,5 M€

L'Ebitda retraité progresse de 1,0 M€ sur l'exercice, devenant ainsi bénéficiaire à hauteur de 0,5 M€. C'est l'indicateur de performance opérationnelle suivi par Miliboo. Retraité de charges non décaissables ou non récurrentes, il est en effet le pur reflet de l'activité économique de la société.

Cette performance s'appuie sur la bonne maîtrise des charges opérationnelles, illustrée par une progression des coûts marketing et logistiques moins rapide que celle du chiffre d'affaires et de la marge brute. Miliboo commence ainsi à bénéficier de l'effet de levier de la croissance qui permet progressivement une meilleure absorption des charges.

Les éléments retraités en 2019-20 sont de 2,0 M€, répartis de la manière suivante :

0,6 M€ de gratuité de loyer de la boutique parisienne. Les normes comptables exigent que tout loyer en franchise soit comptabilisé sous la forme d'un loyer théorique ;

1,2 M€ de diffusion de spot publicitaire sur les chaines télé et radio du Groupe M6 non décaissées car rémunérées en OCA pour un montant équivalent ;

0,2 M€ de charges non récurrentes dont 0,1 M€ liée à un plan de rémunération en action.

Le résultat net publié est en perte de -1,8 M€. Toutefois, il est impacté des charges non cash (loyers gratuits, publicité TV/Radio sur les chaines du Groupe M6 rémunérée en OCA) à hauteur de 1,8 M€. Ainsi hors charges non décaissables il serait légèrement positif.



TRÉSORERIE DISPONIBLE ACTUELLE de 8,7 M€ APRES RENFORCEMENT DE 4,4 M€ DE PGE

La bonne performance opérationnelle se retrouve également au niveau de la capacité d'autofinancement retraitée qui ressort positive, à 0,2 M€ sur l'exercice (vs -0,5 M€ en 2018-19). Le Besoin en Fonds de Roulement progresse logiquement de 0,8 M€ dans ce contexte de forte croissance avec notamment une hausse des stocks afin de faire face à l'accroissement de la demande.

Les investissements nets de la période sont très faibles à -0,1 M€.

La Société a levé au cours de l'exercice 1,2 M€ d'emprunt pour accompagner sa croissance. En outre la trésorerie disponible a été renforcée par l'obtention de Prêts Garantis par l'État pour un montant total de 4,4 M€ auprès de ses principaux partenaires bancaires (Bpifrance, Société Générale, Banque Palatine, Banque Européenne du Crédit Mutuel et Caisse d'Épargne) dont 1 M€ a été reçu avant clôture et 3,4 M€ au début de l'exercice en cours.

Le Groupe dispose ainsi à début juillet d'une trésorerie disponible abondante à 8,7 M€, lui permettant d'aborder avec ambition et confiance son développement dans les prochaines années.

A la clôture d'exercice, fin avril 2020, la trésorerie disponible était de 3,1 M€ avec un endettement net (incluant 1,25 M€ d'OCA M6) ressortant à 3,0 M€.

Les capitaux propres ressortent à -0,2 M€ sans être un frein pour le développement. La conversion des obligations convertibles en actions (OCA) détenues par le Groupe M6, renforcerait d'autant les fonds propres.



EXCELLENT DÉBUT D'EXERCICE 2020-21 – PERSPECTIVES RENFORCÉES

L'exercice 2020-21 marquera une nouvelle étape importante pour le Groupe, avec de fortes ambitions de prises de parts de marché et de croissance.

La croissance constatée au mois d'avril (+54%) s'est amplifiée sur mai et juin. Sur ces deux premiers mois de l'exercice 2020-21, Miliboo a déjà quasiment réalisé le chiffre d'affaires du premier trimestre 2019-2020.

Cette performance est d'autant plus prometteuse que le Groupe n'a pas encore activé le budget publicitaire de 2,5 M€ alloué pour les deux prochaines années, dans le cadre du renouvellement du partenariat avec M6, à investir sur les chaînes TV (M6, W9, 6ter, Paris Première, Teva), les radios (RTL, RTL2, Fun Radio) et les actifs digitaux (6Play, déco.fr, Golden Network…) du Groupe M6 en France.

La trajectoire de croissance très bien engagée, l'évolution favorable attendue de la marge brute (la hausse des volumes ayant un impact favorable sur les conditions d'achat) et le contrôle des charges sont autant de facteurs qui permettront la poursuite de l'amélioration de la rentabilité.



Prochain rendez-vous :

8 septembre 2020 (après bourse) : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020-21





À PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2006, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « tendance », modulable et personnalisable sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses deux « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris et à Lyon, la société propose des gammes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité (filiale en Chine), outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant d'un entrepôt à Fos-sur-Mer (13) opéré par un prestataire extérieur, la société est commercialement présente dans 8 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient une cinquantaine de salariés. La société a réalisé près de 30 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2019-20 (clôture au 30 avril 2020), en hausse de plus de 30% par rapport à l'exercice précédent. Les ventes sont réalisées principalement en France (85% du chiffre d'affaires) et en Europe (15% du chiffre d'affaires).

Plus d'information : www.miliboo-bourse.fr



CONTACTS

Miliboo - Communication & RP

Florence CALBA - Directrice de la communication Tél. 06 60 24 28 61

f.calba@miliboo.com



ACTUS finance & communication

Thomas SEGOUIN - Relations Investisseurs

Tél. 01 53 67 36 75

investisseurs@miliboo.com







ACTUS finance & communication

Serena BONI - Relations presse

Tél. 04 72 18 04 92

sboni@actus.fr

