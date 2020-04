Minesto AB (publ) : le projet est validé aux îles Féroé 0 01/04/2020 | 13:47 Envoyer par e-mail :

Minesto est une entreprise suédoise spécialisée dans le développement de systèmes permettant l'exploitation de l'énergie marémotrice. Elle a développé un produit : le Deep Green. Muni d'une aile et d'une turbine, il fonctionne sur le même principe qu'un cerf-volant. Attaché au fond de l'océan, il exploite les mouvements de l'eau en réalisant des petits huit. En 2018, elle a signé un partenariat avec le principal producteur d'électricité aux îles Féroé : SEV. Cet accord permettait à Minesto d'installer deux de ses cerfs-volants sous-marins (la version DG100) à Vesmannasund, qui sépare les îles de Vagar et de Streymoy. Par ailleurs, il engage SEV à acheter l'électricité produite par les convertisseurs d'énergie marémotrice de Minesto. Ce projet vise à participer à l'objectif fixé par l'île, à savoir une indépendance totale des énergies fossiles d'ici 2030. Les deux unités de Minesto disposeront d'une capacité de production comprise entre 30 et 70 MW. Ce développement avait déjà été encouragé par différentes instituions, permettant à l'entreprise de bénéficier d'un financement de 3,5M EUR, par le biais du Conseil Européen de l'Innovation (EIC) et celui de l'Agence Suédoise de l'Énergie. Il est désormais approuvé par les îles Féroé, puisque Minesto vient d'annoncer avoir reçu toutes les autorisations pour débuter l'installation. Cette annonce qui donne vie au projet, permet au titre de gagner plus de 4%, à 11.35 SEK en fin de matinée.

Gallien Girardot © Zonebourse.com 2020