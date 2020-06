Le secteur britannique de l'hôtellerie ne rouvrira pas avant le 4 juillet

Données financières GBP USD EUR CA 2020 1 509 M 1 928 M 1 696 M Résultat net 2020 -0,60 M -0,77 M -0,67 M Dette nette 2020 1 650 M 2 109 M 1 854 M PER 2020 -48,4x Rendement 2020 - Capitalisation 927 M 1 181 M 1 042 M VE / CA 2019 VE / CA 2020 1,71x Nbr Employés 46 086 Flottant 44,1% Graphique MITCHELLS & BUTLERS PLC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MITCHELLS & BUTLERS PLC Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 13 Objectif de cours Moyen 336,39 GBX Dernier Cours de Cloture 2,18 GBX Ecart / Objectif Haut 24 268% Ecart / Objectif Moyen 15 366% Ecart / Objectif Bas 7 946% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Phil Urban Chief Executive Officer & Director Robert Lewis Ivell Non-Executive Chairman Tim C. Jones Chief Financial Officer & Executive Director Ronald Alexander Robson Deputy Chairman Edward Irwin Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) MITCHELLS & BUTLERS PLC -52.67% 1 181 STARBUCKS CORPORATION -4.96% 96 216 COMPASS GROUP PLC -33.07% 28 742 SODEXO -34.82% 11 396 DARDEN RESTAURANTS, INC. -25.80% 10 506 MINOR INTERNATIONAL -33.61% 3 525