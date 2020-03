Mithra Pharmaceuticals S A : Résultats Annuels 2019

1 L'EBITDA est une mesure de performance alternative calculée à partir de l'EBIT en excluant les amortissements et les réductions de valeur du compte de résultat consolidé établi selon les normes IFRS.

Réduction significative de la perte nette à 26,6 millions EUR (vs 89,7 millions EUR en juin 2019) grâce à la renégociation réussie des earnouts et à l'accord historique avec Mayne Pharma pour Estelle

Europe/Russie et aux

Faits opérationnels et d'entreprise marquants (y compris après clôture de l'exercice)

La trésorerie au 31 décembre 2019 était de 49,7 millions EUR (contre 77,5 millions EUR au 31 juin 2019) et continue d'être bien maîtrisée

Le résultat non récurrent s'élève à 7,9 millions EUR en 2019 grâce à la

4Contract Development and Manufacturing Organization

Valorisation des opportunités commerciales pour les projets de développement clinique basés sur l'E4 en dehors de la santé féminine, notamment dans le domaine de la neuroprotection et de la cicatrisation des plaies.

Au second semestre 2020, les lots d'Estelle

les exigences portant sur les conditions de température ont été levées et la durée de conservation de Myring™ a été prolongée de 18 à 24 mois.

Nouveaux accords commerciaux pour l'anneau vaginal contraceptif Myring™ signés avec Itrom (région MENA), Megalabs (Amérique latine et du Sud), Hormosan (Allemagne), Dexcel

La Food and Drug Administration américaine a accordé la désignation de médicament orphelin pour l'utilisation de l'Estetrol dans le traitement de l'encéphalopathie hypoxique ischémique, une forme mortelle d'asphyxie néonatale.

09-03-2019 COMMUNIQUÉ DE PRESSE Information Réglementée

Renforcement du portefeuille de propriété intellectuelle de l'E4, en particulier grâce aux données de la récente étude de biodisponibilité menée pour la soumission réglementaire d'Estelle ® aux États-Unis.

François Fornieri, CEO de Mithra, commente les résultats 2019 : « 2019 a marqué le 20e anniversaire de Mithra et fut une année exceptionnelle à plus d'un titre. Sur le plan financier, notre chiffre d'affaires a augmenté de 47% pour atteindre 95,6 millions EUR contre 65,5 millions EUR en 2018. Notre EBITDA qui était passé pour la première fois en positif en 2018 continue sur sa lancée et atteint un niveau record de 40,7 millions EUR. Le succès de la renégociation du paiement de nos earnouts nous a déjà permis de réduire considérablement le poids de cette dette sur notre bilan en 2019.

Notre trésorerie a été, plus que jamais, solidement gérée en 2019, nous permettant d'assumer le démarrage de notre étude de phase III pour Donesta® dans les temps impartis, tout en assurant la croissance de notre entreprise entrée en phase de production commerciale. Le lancement attendu de Myring™ sur les trois plus gros marchés mondiaux en 2020 et celui d'Estelle® dès 2021, achèvera notre transition en une société biotech commerciale. Sur les 486 millions EUR de revenus liés aux contrats de licence d'Estelle®, nous devrions encore reconnaitre quelque 322 millions EUR supplémentaires d'étapes de licence dans les années à venir.

En cette année de transition, nous poursuivrons avec autant d'acharnement notre travail d'exploration de nos différents domaines de développements cliniques. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée d'approfondir et de valoriser les autres domaines d'application de notre prometteuse molécule E4, en particulier la neuroprotection pédiatrique et la cicatrisation des plaies. Du côté opérationnel, si notre entreprise avait déjà amorcé son passage en phase de production commerciale en 2019 pour le marché européen de Myring™, elle entrera en 2020 dans sa vitesse de croisière, avec la production de quelque deux millions d'anneaux contraceptifs, ainsi que le safety-stock de notre contraceptif Estelle® pour l'ensemble de nos partenaires commerciaux, avec qui nous préparons, avec autant de rigueur que de passion, le lancement commercial de notre premier blockbuster qui se rapproche à grands pas. Pour s'ajuster au mieux aux challenges qui l'attendent, Mithra a considérablement renforcé ses équipes en 2019, en augmentant de 42% son effectif, et compte bien confirmer à l'avenir, la réputation d'excellence des biotechs belges à l'international. »

investors.mithra.com - 4