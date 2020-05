Mithra Pharmaceuticals S A : et Gynial signent un accord de commercialisation pour Myring™ en Suisse

François Fornieri, CEO de Mithra Women's Health, commente: « Nous sommes ravis d'avoir finalisé ce second accord avec Gynial, un excellent partenaire avec qui nous nous réjouissons de travailler pour lancer notre anneau contraceptif sur les marchés suisse et autrichien. En ce premier semestre de l'année marqué par le Covid-19,nous avons travaillé d'arrache-piedpour assurer la poursuite de nos activités, tant au niveau de la R&D, de la production que de la gestion financière. Toutes les discussions et négociations entamées avec d'éventuels partenaires commerciaux se poursuivent actuellement activement et ne semblent être impactées d'aucune façon par la crise sanitaire. Cela démontre un vif intérêt pour nos produits innovants et une solide confiance dans leur potentiel sur le marché en pleine croissance de la santé féminine. »

Au total, Mithra a octroyé des licences Myring™ couvrant 31 pays, dont les trois plus grands marchés mondiaux, à savoir les États-Unis, l'Allemagne et l'Italie. Après des lancements commerciaux réussis en République tchèque, en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne, d'autres lancements devraient suivre en Europe, où Mithra a déjà obtenu 21 autorisations de mise sur le marché sur les 23 attendues. Afin de répondre à la demande croissante, Mithra a augmenté sa capacité de production à près de deux millions d'anneaux pour l'année 2020. Depuis le début de la crise sanitaire provoquée par le Covid- 19, Mithra est parvenu à maintenir les productions et les livraisons de Myring™ prévues au planning, et ce, en respectant scrupuleusement les mesures décidées par les autorités belges tout en assurant la sécurité de ses collaborateurs.

Selon les termes de cet accord, Gynial distribuera Myring™ en Suisse, où le marché des anneaux contraceptifs représente environ 8 millions EUR par an1. Mithra recevra une avance et des revenus récurrents basés sur un modèle de licence contractuel. En outre, Mithra fabriquera Myring™ au sein de son CDMO. Cette collaboration est le second accord signé avec Gynial, après celui conclu en 2017 pour la commercialisation de Myring™ en Autriche. Gynial est une société pharmaceutique autrichienne créée en 2017 et spécialisée en santé féminine, principalement en contraception.

Liège, Belgique, 05 May 2020 - 7:30 CEST - Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd'hui avoir conclu un accord de licence et d'approvisionnement avec Gynial GmbH pour la commercialisation de son anneau vaginal contraceptif Myring™ en Suisse.

Mithra (Euronext : MITRA) est une société biotech belge qui s'engage à transformer le secteur de la santé féminine en proposant des alternatives innovantes, en particulier dans les domaines de la contraception et de la ménopause. L'objectif de Mithra est de développer des produits qui répondent aux besoins des femmes à chaque étape de leur vie, tant en matière d'efficacité que de sécurité et de confort d'utilisation. Ses trois produits candidats phares sont basés sur l'Estetrol (E4), un œstrogène natif unique : Estelle®, une nouvelle ère en contraception orale, PeriNesta®, le premier traitement oral complet pour la périménopause, et Donesta®, un traitement hormonal de nouvelle génération. Mithra développe et produit également des solutions thérapeutiques complexes dans les domaines de la contraception, de la ménopause et des cancers hormono-dépendant. Elle offre

ses partenaires un éventail complet de services en matière de recherche, de développement et de production au sein de sa plateforme Mithra CDMO. Active dans plus de 100 pays dans le monde, Mithra compte quelque 250 collaborateurs et est basée à Liège, Belgique. www.mithra.com

Myring™ est un anneau vaginal libérant une combinaison d'étonogestrel et d'éthinylestradiol. Il s'agit d'un contraceptif combiné non biodégradable, souple et transparent ayant un diamètre extérieur de 54 mm et une coupe transversale de 4 mm. Il est constitué de copolymères d'éthylène-acétate de vinyle et contient 11,7 mg d'étonogestrel et 2,7 mg d'éthinylestradiol. Une fois placé dans le vagin, chaque anneau libère, comme le médicament original (Nuvaring®), en moyenne 0,120 mg/jour d'étonogestrel et 0,015 mg/jour d'éthinylestradiol sur une période d'utilisation de trois semaines. L'anneau reste en place pendant 3 semaines. Il est alors retiré pendant une semaine, au cours de laquelle surviennent habituellement des saignements de privation. Un nouvel anneau est inséré une semaine après le retrait du dernier anneau.

Ce communiqué contient des déclarations qui sont ou sont susceptibles d'être des « déclarations prospectives ». Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par le recours à une terminologie prospective, comprenant des mots tels que « croit », « estime », « prévoit », « s'attend à », « a l'intention de », « pourrait », « peut », « projette », « poursuit », « en cours », « potentiel », « vise », « cherche à » ou « devrait » et comprennent également des déclarations de la Société concernant les résultats escomptés de sa stratégie. De leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs sont avertis du fait qu'elles ne constituent pas des garanties de résultats futurs. Les résultats effectifs de la Société peuvent différer sensiblement de ceux prédits par les déclarations prospectives. La Société ne s'engage pas à réviser ou mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, sauf dans la mesure où la loi l'exige.