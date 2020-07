Mithra Pharmaceuticals S A : signe un accord de licence et d'approvisionnement pour Myring™ en France, en Pologne et au Royaume-Uni

Mithra octroie une licence une licence à Zentiva pour la commercialisation de son anneau vaginal contraceptif dans trois marchés européens importants

Consolidation du déploiement commercial en Europe avec 17 pays déjà sous licence

Production en cours au Mithra CDMO pour les prochains lancements commerciaux européens

Liège, Belgique, 06 juillet 2020 - 7:30 CEST - Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine annonce aujourd'hui la signature d'un accord de licence et d'approvisionnement avec Zentiva pour la commercialisation de son anneau hormonal contraceptif Myring™ en France, en Pologne et au Royaume-Uni. Basée en République tchèque, Zentiva est une entreprise pharmaceutique qui compte plus de 4 700 personnes et un réseau de sites de production, y compris des sites phares à Prague, Bucarest et Ankleshwar.