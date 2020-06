Mithra Pharmaceuticals S A : signe un accord de licence et d'approvisionnement pour la commercialisation de Tibelia® au Liechtenstein et en Suisse

Mithra signe un accord de licence et d'approvisionnement pour la

commercialisation de Tibelia® au Liechtenstein et en Suisse

Mithra octroie une licence à Spirig Healthcare (Stada Group) pour la commercialisation de son traitement hormonal Tibelia ® au Liechtenstein et en Suisse

au Liechtenstein et en Suisse Tibelia ® est actuellement commercialisé dans quelque 30 pays au travers d'accords de licence et d'approvisionnement

Liège, Belgique, 11 juin 2020 - 7 30 CEST - Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd'hui la signature d'un accord de licence et d'approvisionnement avec Spirig Healthcare AG pour la commercialisation de son produit à base de tibolone, Tibelia®, au Liechtenstein et en Suisse.

Développé par Mithra en tant que version bioéquivalente du Livial®1, Tibelia® est une formulation orale complexe composée de tibolone, un stéroïde synthétique utilisé dans les traitements hormonaux. La tibolone vise à soulager les symptômes de la ménopause et à prévenir l'ostéoporose chez les femmes ménopausées présentant un risque élevé de récidives de fractures et intolérantes à d'autres médicaments. À ce jour, Tibelia® est commercialisé dans une trentaine de pays dans le cadre d'accords de licence et d'approvisionnement existants.

Selon les termes de cet accord, Spirig Healthcare AG sera responsable de la commercialisation de Tibelia® au Liechtenstein et en Suisse, où le marché de la tibolone représente environ 1,5 million d'euros par an2. Spirig HealthCare AG est une société pharmaceutique suisse, filiale du groupe allemand STADA Arzneimittel AG. Elle produit, commercialise et distribue aux différents professionnels de santé plus de 150 produits, tant des génériques que des marques de haute qualité.

François Fornieri, CEO de Mithra Women's Health, commente: « Nous sommes satisfaits d'avoir conclu un partenariat avec Spirig Healthcare pour la commercialisation de Tibelia® en Suisse et au Liechtenstein. Grâce à leur vaste réseau et à leur système de services en place avec les médecins et les pharmaciens, ils sont le partenaire idéal pour commercialiser notre produit dans cette région. Cet accord s'inscrit dans notre stratégie visant à maximiser le potentiel de notre produit dans le monde entier. »

