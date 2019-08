Mitie : Liberum rehausse sa cible après un accord de cession

19/08/2019 | 11:04

Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' et remonte son objectif de cours de 210 à 230 pence sur Mitie Group, après que le groupe a conclu un accord pour la cession de son activité catering, pour jusqu'à 85 millions de livres sterling.



'La vente représente un multiple VE/EBIT 2019 de 10 fois avant recharges et autres éléments exceptionnels', note le broker, qui réduit de 12% son estimation de BPA 2020 à 14,9 pence, et ramène celle de dette nette 2020 à 71 millions de livres, soit 0,7 fois l'EBITDA.



