Tokyo dopée par l'accord sur le plan de relance américain

Tokyo (awp/afp) - Très dynamique dès l'ouverture des échanges mercredi, la Bourse de Tokyo a accéléré au fil de la séance pour terminer sur un nouveau gain spectaculaire, dans la foulée de l'accord aux Etats-Unis sur un plan de relance titanesque.

L'indice vedette Nikkei a fini sur un bond de 8,04% à 19.546,63 points (+1.454,28 points), sa plus forte hausse en pourcentage depuis octobre 2008, et alors qu'il avait déjà bondi de plus de 7% la veille.

L'indice élargi Topix a quant à lui décollé de 6,87% à 1.424,62 points mercredi.

Après des jours d'âpres discussions, le Sénat américain et la Maison Blanche sont parvenus à un accord dans la nuit de mardi à mercredi sur un plan historique de 2.000 milliards de dollars pour relancer l'économie américaine, durement touchée par la pandémie de coronavirus.

Confiante sur la perspective imminente d'un accord, la Bourse de New York avait déjà fini sur des gains historiques mardi, son principal indice, le Dow Jones, connaissant sa plus forte hausse en une séance depuis 1933.

A Tokyo "les achats ont accéléré alors que les investisseurs ont bien accueilli une série de mesures annoncées par divers pays, surtout les Etats-Unis", a commenté Toshikazu Horiuchi, un courtier chez IwaiCosmo Securities interrogé par l'AFP.

Par ailleurs le yen refluait nettement par rapport au dollar, un mouvement de change favorable pour les groupes exportateurs nippons.

Le marché a aussi été soulagé par l'annonce la veille du report d'un an des JO 2020 de Tokyo, un scénario "bien meilleur qu'une annulation" pure et simple de l'événement, a encore relevé M. Horiuchi.

Du côté des valeurs

Tous les secteurs d'activité sur le Nikkei ont fini dans le vert, notamment l'immobilier, les matériaux et l'industrie.

DENTSU RESPIRE: le titre du géant japonais de la publicité et de la communication Dentsu a décollé de 11,66% à 2.460 yens. En tant que partenaire marketing exclusif des JO de Tokyo 2020, le groupe risquait gros en cas d'annulation pure et simple de l'événement, lequel a été finalement reporté mardi d'environ un an par le Comité international olympique (CIO), après concertation avec les autorités japonaises.

L'IMMOBILIER AUSSI: comptant étroitement sur la tenue des JO de Tokyo pour leurs affaires, les valeurs immobilières japonaises se sont elles aussi envolées mercredi, à l'instar de Mitsubishi Estate Co (+12,73% à 1.695 yens) et Mitsui Fudosan (+10,53% à 1.935 yens).

Du côté des devises et du pétrole

Peu avant 07H00 GMT, un dollar montait à 111,33 yens, contre 110,31 yens la veille après la clôture de Tokyo, point de repère des investisseurs nippons.

L'euro s'appréciait aussi face à la monnaie japonaise, à raison d'un euro pour 120,42 yens contre 119,61 yens la veille.

La monnaie européenne se négociait par ailleurs pour 1,0817 dollar, contre 1,0756 dollar mardi à 19H00 GMT.

Le marché du pétrole profitait lui aussi de l'accord sur le plan de relance américain. Vers 06H50 GMT, le prix du baril de brut WTI augmentait de 3,75% à 24,91 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 2,95% à 27,95 dollars.

etb/lth