MHI: résultats 2019/20 plombés par le projet SpaceJet

Tokyo (awp/afp) - Le conglomérat industriel japonais Mitsubishi Heavy Industries (MHI) a publié lundi des résultats 2019/20 en déclin, plombés notamment par les charges liées à son projet d'avion régional SpaceJet, que la crise du secteur aérien depuis le Covid-19 complique encore davantage.

Le bénéfice net annuel de MHI s'est élevé à 87,1 milliards de yens (790 millions de francs suisses), en baisse de 14% sur un an, tandis que son résultat d'exploitation est tombé dans le rouge (-29,5 milliards de yens), contre un bénéfice de 187,6 milliards de yens en 2018/19.

En cause, des coûts de développement et des dépréciations liés à son projet d'avion commercial SpaceJet, dont la livraison, déjà reportée à de multiples reprises, n'est plus espérée avant le courant de l'exercice 2021/2022 au mieux.

MHI s'attend à de nouvelles charges comprises entre 110 et 130 milliards de yens sur ce projet au cours de son nouvel exercice comptable 2020/21, démarré le 1er avril.

Il table aussi sur un impact de 140 milliards de yens de la crise du coronavirus sur son bénéfice d'exploitation 2020/21.

Pour atténuer cet impact le groupe a prévu des mesures d'économies à travers toutes ses divisions, y compris sur son projet SpaceJet, dont le budget pourrait être revu en forte baisse, ce qui devrait encore reporter son lancement commercial.

Par conséquent, son résultat d'exploitation 2020/21 devrait être nul, tout comme son résultat net annuel.

Son chiffre d'affaires annuel, resté quasi stable sur l'exercice écoulé à 4041,3 milliards de yens (-0,9%), devrait quant à lui baisser de 6% en 2020/21 à 3800 milliards de yens, selon MHI.

Le groupe s'attend à un déclin des ventes dans toutes ses divisions, surtout dans les équipements industriels (matériel de logistique, systèmes thermiques) et l'énergie (centrales nucléaires et au gaz).

L'effet de la crise du coronavirus risque d'être durable pour MHI, qui prévoit des entrées de commandes en forte baisse (-16%) en 2020/21, toutes divisions confondues, alors qu'elles ont augmenté de 8,2% en 2019/20, grâce notamment à l'énergie.

afp/jh