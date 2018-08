MHI sort du rouge au 1er trimestre, grâce à l'énergie

Données financières (JPY) CA 2019 4 173 Mrd EBIT 2019 - Résultat net 2019 83 498 M Dette 2019 551 Mrd Rendement 2019 3,10% PER 2019 16,31 PER 2020 12,45 VE / CA 2019 0,47x VE / CA 2020 0,45x Capitalisation 1 414 Mrd Graphique MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 13 Objectif de cours Moyen 4 205 JPY Ecart / Objectif Moyen 0,35% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Shunichi Miyanaga President, CEO & Representative Director Hideaki Omiya Chairman Masanori Koguchi CFO, Representative Director & EVP Christina Ahmadjian Independent Outside Director Naoyuki Shinohara Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD -1.80% 12 653 3M COMPANY -12.68% 126 053 SIEMENS -1.68% 119 569 HONEYWELL INTERNATIONAL 1.66% 118 558 GENERAL ELECTRIC COMPANY -24.53% 118 381 JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED 9.35% 49 703