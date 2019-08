Mitsubishi Heavy: le bénéfice net progresse au 1er trimestre

Tokyo (awp/afp) - Le groupe diversifié japonais Mitsubishi Heavy Industries (MHI) a fait état lundi d'un bénéfice net en hausse de 3% sur un an pour le premier trimestre 2019/20, grâce à une amélioration notable dans l'activité aéronautique qui est sortie du rouge.

D'avril à juin, MHI a dégagé un bénéfice net de 16,3 milliards de yens (150 millions de francs suisses), son gain d'exploitation ayant augmenté de 23% à 40,41 milliards de yens, du fait de la rentabilité recouvrée dans l'activité des avions civils.

Au total, ses ventes ont gagné 1,5% sur un an à 919,3 milliards de yens.

Mitsubishi Heavy Industries est un des gros fournisseurs de l'américain Boeing auquel il a livré davantage d'éléments pour les B777 et B787 qu'un an plus tôt.

Il développe en outre son propre appareil d'une centaine de places, le SpaceJet (précédemment appelé MRJ ou Mitsubishi Regional Jet).

L'an passé au 1er trimestre, cette activité aéronautique accusait un déficit d'exploitation de 12 milliards qui s'est transformé cette année en bénéfice de 9,4 milliards.

MHI est de surcroît en train de boucler le rachat de l'activité des avions régionaux CRJ du groupe canadien Bombardier, lequel se concentre désormais sur les jets d'affaires et le transport ferroviaire.

MHI a moins dépensé en recherche et développement qu'un an plus tôt pour le SpaceJet. Le programme affiche un gros retard sur le calendrier initial en raison de problèmes techniques, mais avec les compétences acquises auprès de Bombardier, MHI espère livrer l'année prochaine le premier exemplaire à la compagnie japonaise ANA.

Ce nouvel avion a pour le moment été commandé à 387 exemplaires (dont 174 options).

Sur ses autres activités, MHI a enregistré des résultats mitigés avec un recul des profits dans celle de l'énergie malgré des ventes en augmentation. Il a déploré un chiffre d'affaires amoindri dans le domaine des équipements industriels.

Pour l'exercice complet qui s'achèvera en mars 2020, MHI a gardé intactes ses prévisions: il vise toujours un chiffre d'affaires de 4.300 milliards de yens (+5,4% sur un an), un bénéfice d'exploitation de 220 milliards de yens (+18%) et un gain net de 110 milliards de yens (quasi inchangé sur un an).

afp/jh