Mitsubishi Heavy vole au secours de son programme d'avion MRJ

Données financières (JPY) CA 2019 4 187 Mrd EBIT 2019 - Résultat net 2019 81 681 M Dette 2019 504 Mrd Rendement 2019 3,29% PER 2019 15,63 PER 2020 11,94 VE / CA 2019 0,44x VE / CA 2020 0,42x Capitalisation 1 344 Mrd Graphique MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 13 Objectif de cours Moyen 4 236 JPY Ecart / Objectif Moyen 6,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Shunichi Miyanaga President, CEO & Representative Director Hideaki Omiya Chairman Masanori Koguchi CFO, Representative Director & EVP Christina Ahmadjian Independent Outside Director Naoyuki Shinohara Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD -6.63% 12 949 3M COMPANY -19.36% 117 546 HONEYWELL INTERNATIONAL -6.78% 115 246 GENERAL ELECTRIC COMPANY -41.66% 107 596 SIEMENS -13.78% 98 773 JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED -6.36% 43 318