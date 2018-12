Japon: ventes de véhicules neufs en hausse de 8,3% en novembre (hors mini)

Tokyo (awp/afp) - Les ventes de véhicules neufs au Japon (hors mini-voitures) ont progressé de 8,3% en novembre, après avoir déjà augmenté en octobre, tirées par un rebond des ventes du constructeur Nissan, un an après un scandale.

Le mois dernier, 279.594 véhicules (voitures, camions, bus) de plus de 660 cm3 ont été écoulés, contre 258.164 un an plus tôt, a annoncé lundi l'association de concessionnaires automobiles nippons.

Ces bons chiffres, après plusieurs mois moroses, ne témoignent cependant pas d'un dynamisme du marché de l'automobile traditionnelle au Japon, qui tend à stagner dans un contexte de déclin démographique.

Ils s'expliquent essentiellement par le redressement de l'activité de Nissan (+42%) par rapport à l'automne 2017. Le partenaire du français Renault avait alors été contraint de suspendre temporairement la production dans ses usines japonaises et de rappeler plus d'un million de véhicules à cause d'irrégularités dans l'inspection finale de ses voitures. Son image en avait pâti et ses ventes avaient plongé.

Nissan traverse actuellement de nouvelles secousses, avec l'arrestation le 19 novembre à Tokyo du président de son conseil d'administration Carlos Ghosn, depuis révoqué. Mais il est encore trop tôt pour savoir dans quelle mesure l'affaire affecte ses opérations.

Son allié Mitsubishi Motors, remis sur pied après la révélation de falsifications de données en 2016, a également affiché une forte hausse de ses ventes (+26,3%).

Leurs rivaux Toyota et Honda ont enregistré des progressions plus modestes, +4,6% pour le premier, +3,8% pour le second.

Les ventes de mini-voitures (moins de 660 cm3) ont de leur côté augmenté de 9,2% à 162.349 unités, a fait savoir séparément un autre organisme du secteur. Elles avaient augmenté de 11,7% en octobre.

La tendance est positive depuis le début de l'année pour ces petites automobiles, prisées des Japonais pour leur coût très inférieur à celui des voitures classiques.

Au total en novembre, tous gabarits et types confondus, les ventes de véhicules neufs ont grimpé de 8,6% à 441.943 unités, après une hausse de 12,5% en octobre et un recul de 2% en septembre.

afp/al