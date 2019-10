Mitsubishi Motors : L'ex-Mitsubishi Vincent Cobee va diriger Citroën, rapporte Automobileworche

Données financières (JPY) CA 2020 2 487 Mrd EBIT 2020 72 835 M Résultat net 2020 60 517 M Trésorerie 2020 272 Mrd Rendement 2020 4,04% PER 2020 12,4x PER 2021 10,8x VE / CA2020 0,18x VE / CA2021 0,19x Capitalisation 728 Mrd Tendances analyse technique MITSUBISHI MOTORS CORPORAT Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 17 Objectif de cours Moyen 505,00 JPY Dernier Cours de Cloture 489,00 JPY Ecart / Objectif Haut 59,5% Ecart / Objectif Moyen 3,27% Ecart / Objectif Bas -18,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Takao Kato Chief Executive Officer Osamu Masuko Chairman Ashwani Gupta Chief Operating Officer & Executive Officer Koji Ikeya Chief Financial Officer & Executive Vice President Masao Kuruma Chief Information Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) MITSUBISHI MOTORS CORPORATION -14.51% 6 693 TOYOTA MOTOR CORPORATION 20.63% 191 227 VOLKSWAGEN AG 22.21% 93 496 DAIMLER AG 6.29% 57 759 GENERAL MOTORS COMPANY 9.57% 52 326 BMW AG -5.05% 48 021