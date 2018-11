Mitsubishi Motors confirme ses objectifs au terme du 1er semestre

Tokyo (awp/afp) - Le constructeur automobile japonais Mitsubishi Motors a annoncé mardi une forte hausse de ses ventes semestrielles, surtout en Asie du sud-est, ce qui lui a permis d'élever ses bénéfices sur la période et de confirmer ses objectifs annuels.

Entre avril et septembre, le groupe, qui a intégré l'alliance Renault-Nissan, a affiché un bénéfice net de 51,8 milliards de yens (plus de 400 millions d'euros), en hausse de 7% sur un an, tandis que son résultat d'exploitation bondissait de 28,6%.

"Malgré l'impact des catastrophes naturelles sur la production et les livraisons au Japon depuis juin, les résultats financiers du premier semestre ont été conformes à notre feuille de route annuelle", a commenté le directeur général Osamu Masuko, cité dans le communiqué.

Le constructeur espère parvenir à "se rétablir complètement" en surveillant "les diverses incertitudes" économiques et géopolitiques et les fluctuations des devises, a-t-il ajouté.

Mitsubishi Motors, sauvé de la débâcle fin 2016 par Nissan qui a acquis une participation de 34%, a retrouvé depuis le chemin de la croissance: son chiffre d'affaires a progressé de 23% à 1.169,3 milliards de yens (9,05 mds EUR) au premier semestre.

Il a doublé ses ventes en volume en Indonésie, grâce au succès de son monospace Xpander MPV, et a étendu sa capacité de production dans le pays. Il a aussi fait mieux qu'un an plus tôt en Thaïlande, où son pick-up (camionnettes à plateau) Triton a trouvé preneur.

Ailleurs, le spécialiste des 4x4 a accru ses ventes en Chine (+19%), tirées par son modèle Outlander, ainsi qu'en Europe (+29%) et en Amérique du nord.

Il a par ailleurs continué à se redresser au Japon, où il avait avoué avoir embelli les performances énergétiques de plusieurs modèles de mini-voitures, un scandale qui avait terni sa réputation et failli causer sa perte.

Sur l'année budgétaire en cours, qui s'achèvera fin mars 2019, le constructeur vise toujours des recettes de 2.400 milliards de yens (+9,5% sur un an), pour 1,25 million d'unités écoulées. Le bénéfice net est quant à lui attendu en hausse de 2,2% à 110 milliards de yens.

