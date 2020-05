Tokyo ouvre en hausse, malgré l'entrée en récession du Japon

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo démarrait en légère hausse lundi, en dépit de l'entrée de l'archipel en récession après un deuxième trimestre d'affilée de baisse du PIB sur la période janvier-mars, un scénario certes largement anticipé par le marché.

L'indice Nikkei des principales valeurs nippones s'appréciait de 0,43% à 20.123,88 points vers 01H45 GMT, pendant que l'indice élargi Topix gagnait 0,29% à 1.458,01 points.

Le produit intérieur brut (PIB) du Japon a reculé de 0,9% au premier trimestre 2020 comparé au trimestre précédent, après une contraction encore plus prononcée fin 2019 (-1,9%), marquant ainsi l'entrée du pays en récession technique, selon des données préliminaires publiées lundi par le gouvernement.

Cependant ce scénario avait été largement anticipé par le marché, face à une conjoncture économique déjà dégradée au préalable et le début de la crise du coronavirus. Par ailleurs, les économistes du consensus Bloomberg s'attendaient à un repli légèrement plus important au premier trimestre (-1,1%).

Les investisseurs ont déjà fait une croix sur le premier semestre 2020 et font plutôt "le pari d'un redémarrage de l'économie", alors que le Japon a levé jeudi l'état d'urgence dans la majeure partie du pays, selon une note d'Okasan Online Securities.

Pour autant, "le marché manque d'élan, en particulier du fait de la détérioration des relations entre la Chine et les Etats-Unis". Les deux puissance glissent de nouveau vers la guerre commerciale sur fond de détérioration de leurs relations en raison de la pandémie de Covid-19, dont le président américain Donald Trump impute la responsabilité à Pékin.

Signe de ce regain de tensions, Washington s'en est de nouveau pris en fin de semaine dernière au géant technologique chinois Huawei, en décidant de lui barrer l'accès à des semi-conducteurs issus de technologies américaines.

Du côté des valeurs

Les télécoms, la santé et l'énergie étaient résolument dans le vert sur l'indice Nikkei en matinée, tandis que les nouvelles technologies, les distributeurs d'électricité et de gaz et les valeurs financières suivaient une tendance inverse.

LES GRANDES BANQUES PRUDENTES: les titres des mégabanques japonaises connaissaient des fortunes diverses lundi, après la publication de leurs résultats annuels 2019/20 vendredi et surtout de leurs perspectives dégradées pour le nouvel exercice 2020/21 face au contexte pandémique.

L'action Sumitomo Mitsui Financial Group était en forte hausse (+4,77% à 2.839 yens), bien que le groupe ait dit prévoir une chute de 43% de son bénéfice net annuel en 2020/21.

Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) prenait 1,51% à 410 yens tandis que Mizuho reculait en revanche de 0,99% à 119 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen repartait légèrement à la baisse face au dollar, à raison d'un dollar pour 107,16 yens vers 1h45 GMT, contre 107,06 yens vendredi à 21h00 GMT.

La monnaie japonaise faisait de même face à l'euro, qui valait 115,98 yens contre 115,84 yens en fin de semaine dernière.

La monnaie européenne était quasi stable face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,0823 dollar contre 1,0820 dollar vendredi à 21h00 GMT.

Le pétrole continuait de grimper lundi en Asie: le prix du baril de brut américain WTI progressait de 3,94% à 30,59 dollars vers 1h40 GMT, tandis que le cours du baril de Brent de la mer du Nord s'appréciait de 3,88% à 33,76 dollars.

els/etb/hh