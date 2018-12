Argentine: Total Eren cède 34% d'un projet éolien au japonais Mitsui

Données financières (JPY) CA 2019 5 764 Mrd EBIT 2019 - Résultat net 2019 459 Mrd Dette 2019 3 196 Mrd Rendement 2019 4,51% PER 2019 6,68 PER 2020 6,80 VE / CA 2019 1,09x VE / CA 2020 1,10x Capitalisation 3 065 Mrd Graphique MITSUI & CO LTD Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MITSUI & CO LTD Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 11 Objectif de cours Moyen 2 197 JPY Ecart / Objectif Moyen 25% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Tatsuo Yasunaga President, CEO & Representative Director Masami Iijima Chairman Takakazu Uchida Representative Director & Chief Financial Officer Satoshi Tanaka Representative Director & Head-Public Relations Masaki Saito GM-Information & Communications Technology Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) MITSUI & CO LTD -5.18% 26 976 MITSUBISHI CORP -0.47% 43 806 ITOCHU CORP -5.65% 28 068 SUMITOMO CORP -12.81% 18 376 SAMSUNG C&T CORP --.--% 18 357 MARUBENI CORP 0.33% 12 524