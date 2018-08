Consécutivement à l'émission d'une 1ère tranche d'obligations convertibles (OC 2020 ) d'un montant nominal de 6 M€ auprès d'investisseurs européens en juin 2018, MND Group (Euronext - FR0011584549 - MND) confirme l'émission de la 2nde tranche des OC 2020 pour un montant de 4,0 M€.

Le Conseil d'administration de MND avait, au cours de sa réunion du 8 juin 2018, décidé de faire usage de la 14ème résolution de l'assemblée générale du 29 septembre 2017 afin d'émettre un emprunt obligataire convertible (OC 2020 ) en actions ordinaires nouvelles pour un montant total de 10 M€ en nominal auprès d'investisseurs européens, à échéance 2 ans (lire le communiqué de presse du 11 juin 2018).

Une 1ère tranche d'un montant de 6,0 M€ en nominal avait ainsi été émise le 11 juin 2018. La 2nde tranche, d'un montant de 4,0 M€ en nominal, est intervenue le 28 août 2018.

La totalité des OC 2020 viendront à échéance le 31 août 2020 et seront remboursables en numéraire à cette date. En conséquence, les OC 2020 non converties ou non remboursées en numéraire à cette date seront amorties en une seule fois, en totalité, par remboursement à leur valeur nominale. Le prix de conversion des OC 2020 , conversion qui pourra intervenir à tout moment au choix du détenteur, sera fonction du cours de Bourse de l'action MND (FR0011584549 - MND) au moment de la conversion1.

Les OC 2020 ne porteront pas intérêt (zéro coupon).

Les OC 2020 ne sont pas admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

Cette émission n'a pas donné pas lieu à un Prospectus soumis au visa de l'AMF.

A PROPOS DE MND GROUP

Au cœur des Alpes, MND Group rassemble des savoir-faire complémentaires. Acteur d'une filière d'excellence française, le groupe est un partenaire industriel de référence sur les terrains de la mobilité, de la sécurité et des loisirs. Le développement harmonieux et innovant, pour les infrastructures de transport par câble, les procédés de sécurisation, les systèmes d'enneigement ou les aménagements de loisirs à sensations requiert une approche globale. Cette vision industrielle répond de façon utile et efficace à des interlocuteurs multiples, pour faciliter leurs projets et satisfaire les utilisateurs finaux. Elle permet au groupe MND d'opérer sur tous les grands marchés internationaux. Avec 5 sites de production, 8 filiales de distribution internationales et 30 distributeurs dans le monde, MND Group compte 375 collaborateurs et près de 3 000 clients dans 49 pays. MND Group est coté sur Euronext à Paris (FR0011584549 - MND).

1 en vertu d'un avenant au contrat d'émission conclu le 24 août 2018, il sera égal au plus bas entre (i) 5,50 € et (ii) 88% d'une moyenne des cours de Bourse pondérée par les volumes sur les 30 jours de Bourse précédant la notification de conversion, dans le respect du plafond autorisé, contre 93% de la moyenne des cours de Bourse pondérée par les volumes sur les 30 jours de Bourse précédant la notification de conversion dans le contrat initial d'émission des OC 2020.

