Mnd : Le groupe MND conforte sa présence sur le marché chinois

Ce jeudi 29 novembre 2018, le groupe industriel français MND (Euronext - FR0011584549 - MND) a accueilli une délégation du Hebei, province chinoise qui va accueillir les Jeux olympiques d'hiver en 2022. Cette délégation est conduite par M. ZHU Haowen, Secrétaire général de la province du Hebei, et M. LI Pu, Directeur général du comité d'organisation des Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022 pour la province du Hebei, accompagnés de cinquante-six décideurs chinois. Cette visite s'est déroulée dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques de Pékin 2022 et, plus globalement, du développement des sports d'hiver en Chine.

À l'occasion de cette visite en France, MND Group et la délégation chinoise ont annoncé la signature de deux partenariats.

Le premier est un contrat de coopération stratégique avec le groupe public Hebei Tourism Investment Group qui possèdent plusieurs stations de ski. MND et Hebei Tourism Investment s'engagent sur un partenariat à long terme visant à étudier conjointement la réalisation de ses futurs projets de remontées mécaniques, d'enneigement, et de loisirs outdoor. Hebei Tourism Investment est un acteur clé du développement touristique de la province de Hebei. Ce groupe public possède 71 entreprises du secteur et compte près de 4 000 employés. Hebei Tourism Investment investit dans les domaines de l'immobilier urbain, des loisirs, des vacances, de la santé et d'autres formes de commerces. Il possède notamment deux stations de ski, sept sites touristiques, vingt complexes hôteliers et résidences, etc. Le développement des sports d'hiver et des loisirs outdoor est l'une des priorités du groupe.

Le deuxième contrat est un accord de partenariat, avec la station de ski de Wanlong, pour la création d'un centre de formation et de tests pour les enneigeurs. Baptisé « MND Training and Test Center », ce centre accueillera les équipes et les clients chinois pour des sessions de tests produits et de formation aux technologies d'enneigement de culture du groupe MND. Ce centre sera le premier de ce type en Chine. Au cours des deux dernières années, MND a réalisé à Wanlong la plus grande installation de production de neige automatisée en Chine, dotée de plus de 350 enneigeurs, permettant d'optimiser la qualité de la neige et de réaliser des économies d'énergie significatives.

Enfin, MND a lancé officiellement avec Bluewish Holding la construction de tous les équipements de loisirs outdoor de la nouvelle station de Swanlake, contrat qui avait été annoncé par voie de communiqué de presse le 19 septembre 2018. Bluewish Holding est déjà très présent dans le tourisme, notamment dans l'hôtellerie. MND aménagera une zone de loisirs à sensation qui comprendra, en plus des tyroliennes et des parcs d'aventures en hauteur, la toute nouvelle luge sur rail Fun Coaster, conçue et développée par sa filiale Techfun. Swanlake se situe dans la région de Zhangjiakou, qui accueillera également les Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022.

« Nous sommes très honorés d'avoir accueilli en France messieurs ZHU Haowen, LI Pu et les décideurs qui les accompagnent, pour la visite de notre site de production et de notre centre mondial de R&D. Notre groupe est très actif en Chine, où nous avons plusieurs projets majeurs en cours. La Chine est un pays qui possède un très fort potentiel de développement avec comme événement majeur, dans 3 ans, les prochains Jeux olympiques d'hiver à Pékin en 2022. Cette visite a été l'occasion pour notre groupe de montrer son savoir-faire et son expertise pour l'aménagement des stations de ski et des sites touristiques. » a déclaré Xavier Gallot-Lavallée, Président-Directeur général de MND Group.

MND Group réalise 73% de son chiffre d'affaires à l'export et la Chine compte parmi ses plus importants marchés.

En 2015, MND Group a créé sa filiale chinoise en partenariat avec le groupe industriel chinois CCZMM. Basée à Zhangjiakhou dans la province de Hebei, elle compte une quarantaine de collaborateurs. La filiale chinoise se charge essentiellement de l'assemblage et de l'installation des équipements destinés au marché local. Pour chaque installation MND Group en Chine, 70% des équipements sont produits dans ses sites français et 30% en Chine. Cette présence permet à MND Group d'offrir à ses clients chinois encore plus de services et de réactivité.

