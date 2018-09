MND Group (Euronext - FR0011584549 - MND) informe ses actionnaires que les documents relatifs à l'Assemblée générale mixte qui aura lieu le jeudi 27 septembre 2018 à 17h00, au siège social, sont disponibles et qu'ils peuvent être consultés sur son site internet (www.mnd-group.com), espace Investisseurs, section Assemblées générales.

Les documents prévus par l'article R.225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires, conformément aux dispositions réglementaires applicables, au siège social de la société : Parc d'Activités Alpespace - 74, voie Magellan 73800 SAINT-HELENE DU LAC.

Les actionnaires peuvent également se procurer ces documents par demande adressée à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées : 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9.

L'avis de convocation et de réunion à l'Assemblée générale mixte comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO n°98 le 15 août 2018.

A PROPOS DE MND GROUP

Au cœur des Alpes, MND Group rassemble des savoir-faire complémentaires. Acteur d'une filière d'excellence française, le groupe est un partenaire industriel de référence sur les terrains de la mobilité, de la sécurité et des loisirs. Le développement harmonieux et innovant, pour les infrastructures de transport par câble, les procédés de sécurisation, les systèmes d'enneigement ou les aménagements de loisirs à sensations requiert une approche globale. Cette vision industrielle répond de façon utile et efficace à des interlocuteurs multiples, pour faciliter leurs projets et satisfaire les utilisateurs finaux. Elle permet au groupe MND d'opérer sur tous les grands marchés internationaux. Avec 5 sites de production, 8 filiales de distribution internationales et 30 distributeurs dans le monde, MND Group compte 375 collaborateurs et près de 3 000 clients dans 49 pays. MND Group est coté sur Euronext à Paris (FR0011584549 - MND).

www.mnd-group.com

Contacts

MND Group – Roland Didier – Tél. +33 (0)4 79 65 08 90 – roland.didier@mnd-group.com

Relations Presse – Serena Boni – Tél. +33 (0)4 92 70 04 92 – sboni@actus.fr

Relations Investisseurs – Mathieu Omnes – Tél. +33 (0)1 53 67 36 92 – momnes@actus.fr

