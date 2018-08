À l'occasion de sa prochaine assemblée générale mixte, le 27 septembre 2018, MND Group (Euronext - FR0011584549 - MND) soumettra au vote de ses actionnaires un projet de transfert de la cotation de ses titres du marché réglementé d'Euronext vers le marché Euronext Growth, ainsi que la modification des dates d'ouverture et de clôture de son exercice social, pour les fixer respectivement aux 1er juillet et 30 juin de chaque année (contre 1er avril et 31 mars à ce jour).

MND Group projette de transférer la cotation de ses titres sur le marché Euronext Growth à Paris. Ce projet vise à permettre à MND d'être coté sur un marché plus approprié à la taille de l'entreprise. Le transfert sur Euronext Growth devrait ainsi simplifier le fonctionnement de la société et diminuer ses coûts, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers.

Sous réserve de l'approbation de ce projet par les actionnaires réunis en assemblée générale mixte le 27 septembre 2018 et de l'accord d'Euronext Paris, cette cotation directe s'effectuera par le biais d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes de la société, sans émission d'actions nouvelles.

MND Group confirme remplir les conditions requises pour bénéficier d'un tel transfert, et notamment un flottant supérieur aux 2,5 M€ requis pour être coté sur Euronext Growth. En outre, MND Group s'attachera les services d'un listing sponsor dans le délais requis de 3 mois à compter du transfert.

Conformément à la réglementation en vigueur, MND informe ses actionnaires sur les conséquences possibles d'un tel transfert :

En termes de protection des actionnaires minoritaires :

la protection des actionnaires minoritaires, en cas de changement de contrôle, sera assurée sur Euronext Growth par le mécanisme de l'offre publique en cas de franchissement, direct ou indirect, seul ou de concert, du seuil de 50% du capital ou des droits de vote ;

par ailleurs, les sociétés cotées sur Euronext Growth ne doivent communiquer au marché, en termes d'évolution de l'actionnariat, que les franchissements de seuils (à la hausse ou à la baisse), de 50% et 95% du capital ou des droits de vote ;

cependant, conformément aux dispositions légales, MND restera soumis, pendant une durée de 3 ans à compter de sa radiation du marché Euronext, au régime des offres publiques obligatoires et au maintien des obligations d'information relatives aux franchissements de seuils et de déclarations d'intentions telles qu'applicables pour les sociétés cotées sur Euronext.

En matière d'information financière périodique, des obligations allégées en termes d'information financière, parmi celles-ci, et sans en prétendre à l'exhaustivité :

allongement à 4 mois suivant la clôture du semestre des délais de publication des comptes semestriels, comprenant un bilan, un compte de résultat et des commentaires sur la période ;

libre choix en matière de référentiel comptable (français ou IFRS) pour l'établissement des comptes consolidés.

Enfin, MND entend continuer de délivrer une information exacte, précise et sincère, en rendant publique toute information privilégiée concernant la société, conformément au règlement européen sur les abus de marché (règlement MAR).

Calendrier indicatif

23 août 2018 : Information au public relative au projet de demande d'admission (1 er communiqué de presse)

communiqué de presse) 27 septembre 2018 : Tenue de l'Assemblée Générale Mixte se prononçant notamment sur le transfert vers Euronext Growth

28 septembre 2018 : Information relative à la décision définitive de transfert (2 nd communiqué de presse)

communiqué de presse) 29 octobre 2018 : Décision d'admission des actions sur Euronext Growth par Euronext Paris - Radiation des actions du marché Euronext et première cotation sur Euronext Growth

Proposition de modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social de MND Group

À l'occasion de l'assemblée générale mixte du 27 septembre 2018, MND soumettra également au vote de ses actionnaires la modification des dates d'ouverture et de clôture de son exercice social pour les fixer respectivement aux 1er juillet et 30 juin de chaque année (contre 1er avril et 31 mars à ce jour). En conséquence, l'exercice qui a débuté le 1er avril 2018 présenterait une durée exceptionnelle de 15 mois et se clôturerait donc le 30 juin 2019.

Cette proposition vise à mieux aligner l'exercice social de la société sur la saisonnalité de ses activités et sur celle de ses clients.

Prochains rendez-vous : Assemblée générale mixte annuelle le 27 septembre 2018 au siège social du Groupe, & publication des résultats semestriels 2018/2019 le 18 décembre 2018, après la clôture du marché d'Euronext Paris.

A PROPOS DE MND GROUP

Au cœur des Alpes, MND Group rassemble des savoir-faire complémentaires. Acteur d'une filière d'excellence française, le groupe est un partenaire industriel de référence sur les terrains de la mobilité, de la sécurité et des loisirs. Le développement harmonieux et innovant, pour les infrastructures de transport par câble, les procédés de sécurisation, les systèmes d'enneigement ou les aménagements de loisirs à sensations requiert une approche globale. Cette vision industrielle répond de façon utile et efficace à des interlocuteurs multiples, pour faciliter leurs projets et satisfaire les utilisateurs finaux. Elle permet au groupe MND d'opérer sur tous les grands marchés internationaux. Avec 5 sites de production, 8 filiales de distribution internationales et 30 distributeurs dans le monde, MND Group compte 375 collaborateurs et près de 3 000 clients dans 49 pays. MND Group est coté sur Euronext à Paris (FR0011584549 - MND).

