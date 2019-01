Mnd : Transport par câble urbain : SNCF Transilien et MND Group signent un partenariat stratégique en Île-de-France

SNCF Transilien et MND Group, spécialiste du transport par câble à travers sa filiale LST, s'associent pour concevoir et promouvoir des solutions de transport par câble sur certains pôles multimodaux de SNCF en Île-de-France.

Les deux groupes travailleront en amont des appels d'offres pour élaborer des solutions adaptées aux usagers et aux territoires, notamment dans le cadre des réflexions menées autour des projets liés au Grand Paris et en préparation des Jeux Olympiques d'été à Paris en 2024.

Ils s'inscrivent dans une logique de service auprès des collectivités locales, de leurs élus, et de l'Autorité organisatrice des transports, avec pour objectif, pour chaque site sélectionné, de définir la faisabilité et la pertinence de ce mode de transport, aujourd'hui en plein essor à travers le monde.

Les expertises techniques et en ingénierie de MND, conjuguées à l'expérience de SNCF Transilien en matière d'interconnexion et de gestion des flux de voyageurs dans ses gares, permettront de bâtir des solutions centrées autour des passagers et de leurs besoins de déplacement.

À propos du transport par câble en milieu urbain

Le transport par câble s'installe de plus en plus au cœur des villes et connaît un véritable succès dans de nombreuses métropoles. Ce mode de transport doux, qui peut franchir fleuves, autoroutes, voies ferrées, ou grimper des collines, a véritablement sa place au cœur des réseaux de transports multiples et interconnectés.

Selon le cabinet d'études Persistence Market Research Pvt. Ltd basé à New-York, le marché mondial du transport par câble (téléphérique, télécabine, etc.) représente un marché mondial estimé en 2016 à plus de 1,9 milliard $, qui devrait plus que doubler à l'horizon 2024 pour atteindre 4,6 milliards $, dont plus d'un tiers sera constitué d'installations dédiées au transport des personnes en milieu urbain.

En France, plusieurs projets sont à l'étude à Bordeaux, Rouen Marseille, Ajaccio… mais c'est en Île-de-France que l'on recense le plus grand nombre de projets, avec plus d'une dizaine d'installations aujourd'hui à l'étude.

Déclaration de Pierre Messulam, Directeur général adjoint de SNCF Transilien :

« La fluidité d'accès aux pôles d'échanges est un élément majeur du confort des transports en commun et de leur attractivité. Le téléphérique peut apporter des solutions simples, rapides à mettre en œuvre, et favoriser le report modal.

C'est pourquoi SNCF Transilien a engagé un partenariat avec MND pour proposer des projets de téléphérique desservant des gares appelées à connaître une forte croissance de trafic dans les prochaines années.

Notre objectif est de susciter un intérêt en Île-de-France pour ce mode de transport, sans préjuger à ce stade de la forme que les autorités de tutelle et les collectivités locales souhaiteraient pour réaliser de tels projets. »

Déclaration de Xavier Gallot-Lavallée, Président-Directeur général et fondateur de MND Group :

« Ce partenariat avec SNCF Transilien va permettre de travailler de manière concrète, en partant du territoire et de ses enjeux, et en lien avec les élus et les acteurs du transport urbain, sur des solutions d'interconnexion au service des usagers.

En fort développement à travers le monde, le transport par câble est une technologie éprouvée, économiquement compétitive, rapide à déployer, avec une empreinte carbone très faible, qui permet de relier les gares aux quartiers décentrés.

En travaillant avec SNCF Transilien, nous allons pouvoir démontrer la pertinence du câble dans le cadre des réflexions menées sur le transport dans une grande métropole telle que l'Île-de-France. Cette collaboration permettra de construire une vitrine technologique du savoir-faire français, centrée sur les usages et les voyageurs. »

A PROPOS DE MND GROUP

Montagne et Neige Développement (MND Group) est un groupe industriel français qui conçoit et construit des solutions d'aménagement innovantes pour faciliter la mobilité en zone touristiques/urbaines et développer les sites de montagne. MND Group possède quatre pôles d'activités : Mobilité touristique et urbaine (transport par câble), Sécurité (domaines skiables et risques naturels), Enneigement et Loisirs à sensations. MND Group est présent dans 50 pays à travers le Monde.

Dans le cadre des Projets d'Investissement d'Avenir (PIA), MND au travers de sa filiale LST est soutenu par l'ADEME avec un soutien financier de 4,4 M€ pour construire un démonstrateur d'un transport par câble urbain innovant baptisé Cabline 2.0.

Le chiffre d'affaires de MND Group s'élève à 88 M€, dont 78% à l'export. MND Group emploie 375 personnes dont 250 sont basées en France en Savoie sur les sites R&D et industriels où sont fabriquées des installations et des solutions "Made In France" à forte valeur ajoutée.

MND Group est coté sur Euronext à Paris (FR0011584549 – ALMND).

Plus d'informations sur : www.mnd-group.com

