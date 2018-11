Enneigement de culture : MND Group signe un nouveau contrat de 3 MEUR en Croatie (2018/11/15 07:30 AM)

Le groupe français MND (Euronext - FR0011584549 - MND) via sa filiale SUFAG, acteur majeur sur le marché de l'enneigement de culture, a remporté un contrat de 3 M€ avec la société GORANSKI SPORTSKI CENTAR pour construire le système d'enneigement de la station de ski croate de Platak, située sur les pentes de la montagne Radeševo à une trentaine de kilomètres au nord de Rijeka, dans l'est de la Croatie. Cet investissement garantira l'enneigement du domaine skiable, Platak devenant ainsi le premier et l'unique site touristique de loisirs de Croatie, ouvert 365 jours par an.

Avec ce nouveau contrat, SUFAG installe une solution complète d'enneigement comprenant un lac de 30 000 m3, une station de pompage, plusieurs kilomètres de réseau et 14 canons ventilateurs automatiques. La mise en route de la première phase, qui porte sur 60% du contrat, est planifiée pour la saison d'hiver 2019/2020, le reste du contrat étant prévu pour l'hiver 2020/2021.

Xavier Gallot-Lavallée, Président-Directeur général de MND Group souligne : « La signature de ce contrat marque le début d'une coopération sur le long terme pour accompagner le développement futur de la station de ski de Platak. Je remercie GORANSKI SPORTSKI CENTAR pour leur confiance ainsi que les équipes de l'ambassade de France en Croatie pour leur soutien. Ce nouveau contrat de 3 M€ confirme la bonne dynamique du Groupe à l'export. »

A PROPOS DE MND GROUP

Au cœur des Alpes, MND Group rassemble des savoir-faire complémentaires. Acteur d'une filière d'excellence française, le groupe est un partenaire industriel de référence sur les terrains de la mobilité, de la sécurité et des loisirs. Le développement harmonieux et innovant, pour les infrastructures de transport par câble, les procédés de sécurisation, les systèmes d'enneigement ou les aménagements de loisirs à sensations requiert une approche globale. Cette vision industrielle répond de façon utile et efficace à des interlocuteurs multiples, pour faciliter leurs projets et satisfaire les utilisateurs finaux. Elle permet au groupe MND d'opérer sur tous les grands marchés internationaux. Avec 5 sites de production, 8 filiales de distribution internationales et 30 distributeurs dans le monde, MND Group compte 375 collaborateurs et près de 3 000 clients dans 49 pays.

MND Group est coté sur Euronext à Paris (FR0011584549 - MND).

