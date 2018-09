MND Montagne et Neige Developpement : Assemblée générale mixte du 27 septembre 2018

Assemblée générale mixte du 27 septembre 2018 (2018/09/28 6:00 PM)

Approbation du transfert de la cotation sur le marché Euronext Growth

Modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social

Nomination de Frédérique Jossinet en qualité d'administratrice indépendante

L'Assemblée générale mixte des actionnaires du Groupe MND (Euronext - FR0011584549 - MND) s'est réunie le jeudi 27 septembre 2018, sous la présidence de Xavier Gallot-Lavallée, Président du Conseil d'administration, et en présence des Commissaires aux comptes. Le résultat des votes pour chaque résolution sera mis en ligne dans les délais prévus par la loi sur le site internet investisseurs de MND ( www.mnd-bourse.com ), dans l'onglet Assemblées générales.

Les actionnaires de MND ont approuvé trente des trente-et-une résolutions soumises au vote (rejet de la 23ème résolution).

Transfert de la cotation des titres MND Group sur le marché Euronext Growth à Paris

Ils ont notamment approuvé la 11ème résolution relative au projet de transfert de la cotation des titres de la société d'Euronext Paris vers Euronext Growth. Au cours de sa réunion postérieurement à l'assemblée générale, le Conseil d'administration de MND a décidé de la mise en œuvre du projet de transfert, qui sera effectif au plus tôt le 28 novembre 2018, sous réserve de l'accord d'Euronext Paris.

Ce transfert de marché de cotation vise à permettre à MND d'être coté sur un marché plus approprié à la taille de l'entreprise. Le transfert sur Euronext Growth va ainsi simplifier le fonctionnement de la société et diminuer ses coûts, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers.

La société rappellera dans un prochain communiqué de presse les conséquences de ce transfert de marché et précisera le calendrier définitif de l'opération.

Modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social

Les actionnaires ont également approuvé la 29ème résolution modifiant les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social, pour les fixer respectivement aux 1er juillet et 30 juin de chaque année (contre 1er avril et 31 mars à ce jour).

En conséquence, l'exercice 2018/2019 qui a débuté le 1er avril 2018 présentera une durée exceptionnelle de 15 mois et se clôturera donc le 30 juin 2019.

Cette proposition vise à mieux aligner l'exercice social de la société sur la saisonnalité de ses activités et sur celle de ses clients.

Nomination de Frédérique Jossinet en tant qu'administratrice indépendante

Enfin, les actionnaires ont également approuvé la nomination de Madame Frédérique Jossinet en qualité d'administratrice indépendante pour un mandat d'une durée de six années.

Ex-judokate française, médaillée d'argent lors des Jeux Olympiques d'été d'Athènes en 2004, double championne du monde en 2006 et 2011, et triple championne d'Europe 2001, 2002 et 2009, Frédérique Jossinet est diplômée d'un Master en sport, management et stratégies d'entreprise de l'ESSEC. En charge du handicap dans le 11ème arrondissement de Paris, conseillère au cabinet de Valérie Fourneyron, Ministre des Sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, Frédérique Jossinet est aujourd'hui Directrice du football féminin à la Fédération Française de Football.

Prochain rendez-vous : publication des résultats semestriels 2018/2019 le 18 décembre 2018, après la clôture du marché d'Euronext Paris.

A PROPOS DE MND GROUP

Au cœur des Alpes, MND Group rassemble des savoir-faire complémentaires. Acteur d'une filière d'excellence française, le groupe est un partenaire industriel de référence sur les terrains de la mobilité, de la sécurité et des loisirs. Le développement harmonieux et innovant, pour les infrastructures de transport par câble, les procédés de sécurisation, les systèmes d'enneigement ou les aménagements de loisirs à sensations requiert une approche globale. Cette vision industrielle répond de façon utile et efficace à des interlocuteurs multiples, pour faciliter leurs projets et satisfaire les utilisateurs finaux. Elle permet au groupe MND d'opérer sur tous les grands marchés internationaux. Avec 5 sites de production, 8 filiales de distribution internationales et 30 distributeurs dans le monde, MND Group compte 375 collaborateurs et près de 3 000 clients dans 49 pays.

MND Group est coté sur Euronext à Paris (FR0011584549 - MND).

www.mnd-group.com

