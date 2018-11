MND Montagne et Neige Developpement : De nouveaux contrats pour MND à La Réunion, en Auvergne et en Savoie, pour accompagner la diversification de l'offre des sites touristiques

De nouveaux contrats pour MND à La Réunion, en Auvergne et en Savoie, pour accompagner la diversification de l'offre des sites touristiques (2018/11/26 07:30 AM)

Spécialisée dans la création et l'installation de loisirs sportifs à sensations, la société Techfun, filiale du Groupe industriel français MND (Euronext - FR0011584549 - MND) annonce la signature de trois nouveaux contrats pour un montant global de 2 M€. Techfun renforce ainsi sa présence sur le marché des loisirs à sensations et démontre la variété de ses savoir-faire avec la réalisation d'un ensemble de tyroliennes à La Réunion, d'une tyrolienne à virages au Mont-Dore (63) et d'une passerelle himalayenne dans le cadre d'un projet d'écotourisme dans les Bauges (73).

La diversification des activités est un enjeu majeur des sites touristiques, pour renforcer leur modèle économique, augmenter l'attractivité, et satisfaire les nouvelles demandes des visiteurs. Techfun a développé une gamme complète d'activités, avec des via ferrata, des tyroliennes, des parcs et tours d'aventures, une luge sur rail 4 saisons FunCoaster, etc., qui répond à ce besoin de diversification tout en valorisant et respectant le cadre naturel des sites.

A La Réunion, dans le cadre du programme de développement touristique des secteurs de la Plaine des Cafres, Techfun, en partenariat avec la société locale TTS, a été retenu pour la réalisation d'un ensemble de tyroliennes au départ du Piton Dugain. Sensations fortes et panorama seront au rendez-vous, afin de créer une attraction phare de l'île.

Dans le Massif central, la société exploitante des remontées mécaniques du Mont-Dore a choisi Techfun pour la construction d'une tyrolienne à virages de 700 mètres de long qui se situera sur la station du Mont-Dore / Sancy et survolera la Dordogne. Les responsables de la SAEM du Mont-Dore souhaitent ainsi développer une nouvelle activité à sensations au cœur de la station, ouverte au public l'été comme l'hiver.

Dans Les Bauges en Savoie, Techfun construira pour la communauté d'agglomération Grand Chambéry une passerelle himalayenne pour relier les deux rives du torrent de montagne du Chéran au cœur du Parc naturel régional du Massif des Bauges. Cette passerelle s'inscrit dans le cadre d'un programme de valorisation écotouristique du pôle estival des Îles du Chéran et bénéficiera d'une intégration paysagère optimisée.

Ces différents projets seront réalisés en 2019 et facturés sur les exercices 2018/2019 (clos le 30 juin 2019) et 2019/2020.

A PROPOS DE MND GROUP

Au cœur des Alpes, MND Group rassemble des savoir-faire complémentaires. Acteur d'une filière d'excellence française, le groupe est un partenaire industriel de référence sur les terrains de la mobilité, de la sécurité et des loisirs. Le développement harmonieux et innovant, pour les infrastructures de transport par câble, les procédés de sécurisation, les systèmes d'enneigement ou les aménagements de loisirs à sensations requiert une approche globale. Cette vision industrielle répond de façon utile et efficace à des interlocuteurs multiples, pour faciliter leurs projets et satisfaire les utilisateurs finaux. Elle permet au groupe MND d'opérer sur tous les grands marchés internationaux. Avec 5 sites de production, 8 filiales de distribution internationales et 30 distributeurs dans le monde, MND Group compte 375 collaborateurs et près de 3 000 clients dans 49 pays.

MND Group est coté sur Euronext à Paris (FR0011584549 - MND).

Plus d'informations sur : www.mnd-group.com

