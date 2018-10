MND Montagne et Neige Developpement : Le groupe MND et la Fédération Française de Ski signent un partenariat pour 4 ans

Le groupe MND et la Fédération Française de Ski signent un partenariat pour 4 ans (2018/10/08 6:00 PM)

Paris, le 8 Octobre 2018 - la Fédération Française de Ski FFS (FFS) et le groupe MND (Montagne et Neige Développement) ont signé une convention de partenariat pour une durée de quatre ans permettant au groupe industriel français spécialisé dans les systèmes d'enneigement, la sécurisation des domaines skiables, le transport par câble et les loisirs à sensations, de devenir fournisseur officiel de la Fédération Française de Ski jusqu'aux prochains Jeux Olympiques de Pékin en 2022.

Le groupe MND via deux de ses filiales, SUFAG (systèmes d'enneigement) et MBS (matériel de sécurisation des domaines skiables et pistes de compétition) fournira à la FFS les équipements nécessaires à la préparation et à l'entretien des sites et stades d'entrainement des équipes de France de ski alpin avec notamment des enneigeurs à très faible consommation énergétique avec un haut niveau de qualité de neige, les piquets de slalom et le matériel nécessaire à assurer la sécurité des sites. Outre la fourniture de ce matériel, des techniciens des sociétés SUFAG et MBS assureront un soutien logistique et technique.

Xavier Gallot-Lavallée, Président Directeur Général de MND : « Notre groupe est un acteur majeur de l'aménagement de la montagne et ce partenariat avec la FFS s'inscrit dans la continuité de notre engagement auprès du ski français puisque notre filiale MBS était déjà Fournisseur Officiel des Equipes de France de ski et MND partenaire des clubs des sports de Val d'Isère, Méribel et Courchevel, ainsi que des athlètes Victor Muffat-Jeandet, Doriane Escane, Tom Crey et Enzo Longuepee. Cette collaboration avec les équipes de France est aussi l'occasion de travailler sur des échanges d'expériences pour analyser, développer et innover sans cesse pour nos produits et nos technologies. Les collaborateurs du groupe se joignent à moi pour souhaiter une excellente saison 2018/2019 à tous les athlètes français. »

Michel Vion, Président de la Fédération Française de Ski : « La Fédération se réjouit de cette collaboration avec MND, groupe leader de l'univers de la montagne, déjà très impliqué à nos côtés. Ce nouveau partenariat confirme une nouvelle fois l'attractivité de la Fédération Française de Ski et de ses Equipes, qui auront à cœur de faire briller les couleurs de la France lors de tous les Championnats du Monde en 2019 et ainsi valoriser nos partenaires et leur savoir-faire.»

A PROPOS DE MND

Au cœur des Alpes, le groupe MND rassemble des savoir-faire complémentaires. Acteur d'une filière d'excellence française, le groupe est un partenaire industriel de référence sur les terrains de la mobilité, de la sécurité et des loisirs. Le développement harmonieux et innovant, pour les infrastructures de transport par câble, les procédés de sécurisation, les systèmes d'enneigement ou les aménagements de loisirs à sensations requiert une approche globale. Cette vision industrielle répond de façon utile et efficace à des interlocuteurs multiples, pour faciliter leurs projets et satisfaire les utilisateurs finaux. Elle permet au groupe MND d'opérer sur tous les grands marchés internationaux. Avec 5 sites de production, 8 filiales de distribution internationales et 30 distributeurs dans le monde, MND compte 375 collaborateurs et près de 3 000 clients dans 49 pays. MND est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011584549 - MND).

Plus d'informations sur : mnd-group.com