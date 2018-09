MND Montagne et Neige Developpement : Le groupe MND remporte un nouveau contrat en Suède

Le groupe MND remporte un nouveau contrat en Suède (2018/09/27 07:30 AM)

La nouvelle station de ski suédoise Idre Himmelfjäll a choisi le groupe français MND, et sa marque SUFAG, pour réaliser le système d'enneigement de son domaine skiable. Le contrat comprend la fourniture de 2 salles de machines et de 120 enneigeurs, pour un montant total de 3 M€.

Le Groupe français MND (Euronext - FR0011584549 - MND) vient de remporter, via sa filiale SUFAG, le contrat pour l'installation du système d'enneigement de la nouvelle station de ski suédoise Idre Himmelfjäll qui ouvrira à Noël 2019. Ce contrat, d'un montant total de 3 M€, porte sur la fourniture et l'installation de 2 salles des machines et de 120 enneigeurs. La performance des systèmes d'enneigement SUFAG, qui permettent d'optimiser la gestion des ressources (eau, air et électricité) et de réduire la consommation énergétique, a convaincu les responsables de la station de ski Idre Himmelfjäll de choisir le groupe français MND, à travers sa filiale locale scandinave.

La future station de ski Idre Himmelfjäll se situe à une heure de la ville de Salen et son nouvel aéroport, dans l'ouest de la Suède. Idre Himmelfjäll a pour ambition d'être l'un des plus grands centres touristiques de Scandinavie. En phase 1, lors de son ouverture, sa capacité d'accueil sera de 20 000 lits. Son domaine skiable comportera 50 pistes de ski et 7 remontées mécaniques.

Ce projet confirme la bonne dynamique des activités d'enneigement et de remontées mécaniques du groupe MND en Scandinavie, avec notamment la réalisation de 5 projets de systèmes d'enneigement représentant plus de 200 enneigeurs, la construction d'un téléski innovant sur le toit d'une centrale électrique à Copenhague, ainsi que la fourniture d'un télésiège à Kiruna et de tapis convoyeurs dans plusieurs autres stations de ski suédoises.

Plus d'infos sur la station de ski Idre Himmelfjäll : www.idrehimmelfjall.se .

A PROPOS DE MND GROUP

Au cœur des Alpes, MND Group rassemble des savoir-faire complémentaires. Acteur d'une filière d'excellence française, le groupe est un partenaire industriel de référence sur les terrains de la mobilité, de la sécurité et des loisirs. Le développement harmonieux et innovant, pour les infrastructures de transport par câble, les procédés de sécurisation, les systèmes d'enneigement ou les aménagements de loisirs à sensations requiert une approche globale. Cette vision industrielle répond de façon utile et efficace à des interlocuteurs multiples, pour faciliter leurs projets et satisfaire les utilisateurs finaux. Elle permet au groupe MND d'opérer sur tous les grands marchés internationaux. Avec 5 sites de production, 8 filiales de distribution internationales et 30 distributeurs dans le monde, MND Group compte 375 collaborateurs et près de 3 000 clients dans 49 pays.

MND Group est coté sur Euronext à Paris (FR0011584549 - MND).

www.mnd-group.com

