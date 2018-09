MND Montagne et Neige Developpement : Nouveau contrat en Chine pour le groupe français MND

Nouveau contrat en Chine pour le groupe français MND (2018/09/19 07:30 AM)

Dans la région de Zhangjiakou, qui accueillera les Jeux Olympiques d'hiver de 2022, le groupe hôtelier Bluewish Holding a choisi le groupe MND pour l'accompagner dans l'aménagement d'une nouvelle destination de loisirs outdoor comprenant du ski et de nombreuses activités de loisirs à sensation. Le montant total de ce nouveau contrat, qui sera facturé sur l'exercice en cours et le suivant, s'élève à 7,5 M€.

À l'horizon des Jeux Olympiques d'hiver de 2022 à Pékin, le groupe MND, déjà très présent en Chine, remporte un nouveau contrat pour la construction d'un site de loisirs 4 saisons qui ouvrira ses portes à l'été 2019. Le groupe chinois Bluewish Holding a confié au français MND, la construction de toutes les installations de loisirs, été et hiver, de ce projet baptisé SWANLAKE. Bluewish Holding est déjà très présent dans le tourisme, notamment dans l'hôtellerie. MND aménagera une zone de loisirs à sensation qui comprendra, en plus de tyroliennes et de parcs d'aventures en hauteur, la toute nouvelle luge sur rail Fun Coaster, conçue et développée par sa filiale Techfun. Le site, qui sera doté de plusieurs pistes de ski, comprendra également deux remontées mécaniques de la filiale LST, un système d'enneigement automatisé de la filiale SUFAG, des équipements de sécurisation des pistes, etc.

M. Zhang Wenrui, Président de Bluewish Holding, et M. Xavier Gallot-Lavallée, Président-Directeur général de MND, ont signé ce contrat en présence des autorités locales. Le contrat s'élève pour MND à 7,5 M €, dont 6 M€ devraient être facturés sur l'exercice en cours et le solde sur l'exercice 2019/2020.

En outre, ce contrat comprend un accord de coopération stratégique qui permettra à MND de proposer prioritairement ses solutions pour les autres projets à venir du groupe Bluewish Holding, qui souhaite se positionner comme un leader du développement touristique en Chine.

M. Zhang Wenrui, Président de Bluewish Holding, se déclare très enthousiaste de collaborer avec un groupe français dont l'expertise en matière d'aménagement de sites de loisirs et de stations de ski est mondialement reconnue : « MND dispose d'une grande expertise dans l'outdoor et le ski. Ils ont déjà de nombreuses références en Chine, où ils sont présents avec leur filiale à Zhangjiakou. Notre ambition est de créer un site se différenciant de l'offre touristique actuelle et ouvert toute l'année. Les solutions innovantes du groupe MND, son offre globale ainsi que son implantation et ses équipes locales nous ont particulièrement séduit pour nous permettre de mener à bien ce nouveau projet. »

M. Xavier Gallot-Lavallée, Président-Directeur général de MND, déclare : « Ce nouveau contrat vient confirmer la pertinence de l'offre globale du groupe et nos choix d'implantation en Chine. Nous sommes très fiers d'accompagner Bluewish Holding dans son projet non seulement orienté vers le ski et l'hiver mais également vers les activités de loisirs d'été, où notre filiale Techfun se différencie par ses dernières innovations et sa capacité à accompagner les clients de manière globale. »

