MND Montagne et Neige Developpement : conforte sa présence sur le marché chinois

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

À l’occasion de la visite en France d’une délégation chinoise, visant à préparer les Jeux olympiques de Pékin 2022, MND a annoncé la signature de deux partenariats. Le premier est un contrat de coopération stratégique avec le groupe public Hebei Tourism Investment Group qui possèdent plusieurs stations de ski. MND et Hebei Tourism Investment s’engagent sur un partenariat à long terme visant à étudier conjointement la réalisation de ses futurs projets de remontées mécaniques, d’enneigement, et de loisirs outdoor.Le deuxième contrat est un accord de partenariat, avec la station de ski de Wanlong, pour la création d'un centre de formation et de tests pour les enneigeurs.Pour mémoire, MND réalise 73% de son chiffre d'affaires à l'export et la Chine compte parmi ses plus importants marchés.