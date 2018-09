MND : contrat pour une station de loisirs en Chine

19/09/2018 | 07:56

MND indique avoir été choisi par Bluewish Holding a pour l'accompagner dans l'aménagement d'une nouvelle destination de loisirs comprenant du ski et des activités de loisirs à sensation, dans la région de Zhangjiakou qui accueillera les JO d'hiver de 2022.



Le montant total de ce nouveau contrat, qui sera facturé sur l'exercice en cours et le suivant, s'élève à 7,5 millions d'euros, dont six millions devraient être facturés sur l'exercice en cours et le solde sur 2019-20.



Bluewish Holding a confié au groupe français la construction de toutes les installations de loisirs, été et hiver, de ce projet baptisé Swanlake. En outre, ce contrat comprend un accord de coopération stratégique.



