MND : contrat pour une station de ski en Croatie

15/11/2018 | 10:14

MND annonce un contrat de trois millions d'euros avec Goranski Sportski Centar pour construire le système d'enneigement de la station de ski de Platak, située sur les pentes de la montagne Radeševo, dans l'est de la Croatie.



Avec ce nouveau contrat, sa filiale Sufag installe une solution complète d'enneigement comprenant un lac de 30.000 m3, une station de pompage, plusieurs kilomètres de réseau et 14 canons ventilateurs automatiques.



La mise en route de la première phase, qui porte sur 60% du contrat, est planifiée pour la saison d'hiver 2019-20, le reste du contrat étant prévu pour l'hiver 2020-21. Il fera de Platak l'unique site touristique de loisirs de Croatie ouvert 365 jours par an.



