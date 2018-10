MND : convention de partenariat avec la FFS

08/10/2018 | 14:14

MND annonce une convention de partenariat pour une durée de quatre ans avec la Fédération Française de Ski (FFS), permettant au groupe de devenir son fournisseur officiel jusqu'aux prochains Jeux Olympiques de Pékin en 2022.



Via deux de ses filiales SUFAG et MBS, il fournira à la FFS les équipements nécessaires à la préparation et à l'entretien des sites et stades d'entrainement des équipes de France de ski alpin avec notamment des enneigeurs à très faible consommation énergétique.



'Cette collaboration avec les équipes de France est aussi l'occasion de travailler sur des échanges d'expériences pour analyser, développer et innover sans cesse pour nos produits et nos technologies', commente le PDG Xavier Gallot-Lavallée.



