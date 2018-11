MND : de nouveaux contrats à La Réunion, en Auvergne et en Savoie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Spécialisée dans la création et l'installation de loisirs sportifs à sensations, la société Techfun, filiale de MND, a signé trois nouveaux contrats pour un montant global de 2 millions d’euros. Ainsi,Techfun réalisera un ensemble de tyroliennes à La Réunion, une tyrolienne à virages au Mont-Dore (63) et une passerelle himalayenne dans le cadre d’un projet d’écotourisme dans les Bauges (73). Ces différents projets seront réalisés en 2019 et facturés sur les exercices 2018/2019 (clos le 30 juin 2019) et 2019/2020.