MND : trois contrats pour Techfun

26/11/2018 | 08:06

Techfun, société spécialisée dans la création et l'installation de loisirs sportifs à sensations, annonce la signature de trois contrats pour un montant global de deux millions d'euros, pour accompagner la diversification de l'offre des sites touristiques.



La filiale de MND va ainsi réaliser un ensemble de tyroliennes à La Réunion, une tyrolienne à virages au Mont-Dore (Puy-de-Dôme) et une passerelle himalayenne dans le cadre d'un projet d'écotourisme dans les Bauges (Savoie).



Techfun rappelle avoir développé une gamme complète d'activités, avec des via ferrata, des tyroliennes, des parcs et tours d'aventures, une luge sur rail 4 saisons FunCoaster, pour répondre au besoin de diversification tout en valorisant et respectant le cadre naturel des sites.



