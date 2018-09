MND : un contrat de 3 millions d'euros en Suède

27/09/2018 | 09:17

L'équipementier pour domaines skiables MND annonce ce matin qu'il a remporté en Suède un contrat portant sur la fourniture de machines d'enneigement chiffré à trois millions d'euros.



Dans le détail, SUFAG, marque de MND, fournira à la nouvelle station de ski suédoise Idre Himmelfjäll deux salles des machines et 120 enneigeurs.



Située dans l'ouest de la Suède, la station Idre Himmelfjäll, qui devrait ouvrir à Noël 2019, compterait 20.000 lits dans un premier temps. Elle 'a pour ambition d'être l'un des plus grands centres touristiques de Scandinavie', ajoute MND.





