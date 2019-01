Mnd Group (montagne Et Neige Développement) : Accord avec les partenaires bancaires pour le renouvellement des lignes de crédit court terme

MND Group (Euronext Growth - FR0011584549 - ALMND) annonce avoir conclu un accord avec ses partenaires bancaires historiques pour le renouvellement de lignes de financement court et moyen termes.

Le groupe MND connait historiquement une saisonnalité marquée de son activité et a recours, afin de pallier ce phénomène propre à son secteur et à ses métiers, à des lignes de financement court terme pour financer son besoin en fonds de roulement (BFR) en période de forte activité.

Dans cette perspective, le groupe MND est heureux d'annoncer le renouvellement de ces lignes de financement avec ses partenaires bancaires historiques.

L'accord conclu entérine (i) le renouvellement, jusqu'au 31 octobre 2019, de ses lignes de crédit court terme (découverts, cession Dailly, etc.) et (ii) un allongement de 12 mois de ses lignes de financement moyen terme et de ses crédits baux immobiliers.

Parallèlement à cet accord, MND travaille également à la restructuration et à l'allongement de sa dette financière moyen terme et long terme dans la perspective de son plan stratégique 2020 et au-delà. MND tiendra informé le marché par voie de communiqué de presse de l'évolution de ces travaux.

Xavier Gallot-Lavallée, Président - Directeur général de MND Group, commente :

« La reconduction de nos lignes de financement court-terme par nos partenaires bancaires historiques témoigne de leur confiance dans la poursuite de notre développement, alors que le 1er semestre de l'exercice 2018/2019 a démontré le dynamisme commercial du groupe avec un chiffre d'affaires en forte progression de +25%, en accélération par rapport aux deux derniers exercices.

Ces financements vont nous permettre de continuer à délivrer une croissance soutenue au cours des prochains mois, en s'appuyant sur notre important carnet de commandes qui s'établissait à 174,4 M€ au 30 septembre 2018, et ainsi de franchir une marche importante vers l'objectif de 150 M€ de chiffre d'affaires à horizon 2020. »

A PROPOS DE MND GROUP

Au cœur des Alpes, MND Group rassemble des savoir-faire complémentaires. Acteur d'une filière d'excellence française, le groupe est un partenaire industriel de référence sur les terrains de la mobilité, de la sécurité et des loisirs. Le développement harmonieux et innovant, pour les infrastructures de transport par câble, les procédés de sécurisation, les systèmes d'enneigement ou les aménagements de loisirs à sensations requiert une approche globale. Cette vision industrielle répond de façon utile et efficace à des interlocuteurs multiples, pour faciliter leurs projets et satisfaire les utilisateurs finaux. Elle permet au groupe MND d'opérer sur tous les grands marchés internationaux. Avec 5 sites de production, 8 filiales de distribution internationales et 30 distributeurs dans le monde, MND Group compte 375 collaborateurs et près de 3 000 clients dans 49 pays.

MND Group est coté sur Euronext à Paris (FR0011584549 - MND).

Plus d'informations sur : www.mnd-group.com

Contacts

MND Group – Roland Didier – Tél. +33 (0)4 79 65 08 90 – roland.didier@mnd-group.com

Relations Presse financière – Serena Boni – Tél. +33 (0)4 72 18 04 92 – sboni@actus.fr

Relations Investisseurs – Mathieu Omnes – Tél. +33 (0)1 53 67 36 92 – momnes@actus.fr

