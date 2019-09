Mnd Group (montagne Et Neige Développement) : Modification du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société MND (Euronext Growth - FR0011584549 - ALMND) à la Société de Bourse Gilbert Dupont, il a été procédé à un retrait de 63 394 titres en date du 13 septembre 2019 ainsi qu'à un apport complémentaire de 30 000 € en date du 19 septembre 2019.

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 48 505

Solde en espèces du compte de liquidité : 34 788,98 €

A PROPOS DE MND

Montagne et Neige Développement (MND Group) est un groupe industriel français qui conçoit et construit des solutions d'aménagement innovantes pour faciliter la mobilité en zone touristiques/urbaines et développer les sites de montagne. MND Group possède quatre pôles d'activités : Mobilité touristique et urbaine (transport par câble), Sécurité (domaines skiables et risques naturels), Enneigement et Loisirs à sensations. MND Group est présent dans 50 pays à travers le Monde.

Le chiffre d'affaires de MND Group s'élève à 88 M€, dont 78% à l'export. MND Group emploie 375 personnes dont 250 sont basées en France en Savoie sur les sites R&D et industriels où sont fabriquées des installations et des solutions "Made In France" à forte valeur ajoutée. MND Group est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011584549 – ALMND).

Plus d'informations sur : www.mnd-group.com

