Le groupe français MND via sa marque SUFAG, acteur majeur sur le marché de l'enneigement de culture, a renouvelé pour 4 ans son partenariat avec la Fédération Internationale de ski (FIS) en tant que « Partenaire officiel produit ». La signature a eu lieu le 31 Mai à Dubrovnik (Croatie) lors du congrès de la FIS.

SUFAG fournira à la FIS les enneigeurs pour renforcer si nécessaire l'enneigement des pistes de ski et ainsi garantir le bon déroulement des compétitions des épreuves officielles du calendrier.

Les pistes de compétition de ski alpin nécessitent une neige de qualité qui résiste au passage des coureurs dans toutes les disciplines. Parmi les enneigeurs mis à disposition de la FIS, SUFAG fournira son nouveau modèle Makalu. Dévoilé il y a 3 semaines au salon Interalpin d'Innsbruck, le Makalu embarque les technologies les plus avancées pour produire la neige de très haute qualité, qui a fait la réputation de la marque SUFAG, avec plus de puissance et une consommation énergétique encore réduite.

Le groupe MND est également partenaire depuis deux ans de l'initiative Bring Children to the Snow afin d'accompagner la FIS dans une vaste opération de reconquête des populations jeunes en faveur du ski alpin. Avec sa marque SUFAG, le groupe travaille au côté de la FIS pour la mise en place d'événements urbains en créant de la neige de culture pour des espaces éphémères de découvertes dans les villes, spécialement dédiés aux sports de glisse.

Sarah Lewis, Secrétaire Général de la FIS a déclaré : « Le groupe MND et SUFAG sont des partenaires historiques de la FIS et accompagne de manière engagé le développement du ski de compétition ainsi que de manière générale. Il est primordial pour la fédération et l'ensemble des acteurs d'avoir à nos côtés les principaux acteurs industriels et nous nous réjouissons du renouvellement de ce partenariat qui vise de nouveaux horizons. »

Vincent Douillet, Directeur Général de SUFAG et membre du Comité Exécutif du Groupe MND, a déclaré : « Notre marque SUFAG est partenaire officiel historique de la FIS. Nous sommes ravis de renouveler notre engagement auprès des instances internationales pour assurer le bon déroulement des compétitions de ski alpin dans le monde entier. C'est une formidable vitrine pour la promotion de la pratique du ski et nous sommes fiers d'y contribuer. Ce partenariat est le prolongement de la relation forte qui nous lie depuis 8 ans avec la FIS au travers de différents programmes comme « Bring Children to the Snow », que nous soutenons pour promouvoir les sports d'hiver auprès des jeunes générations en aidant les enfants à skier partout dans le monde. »

A PROPOS DE MND

Au cœur des Alpes, le groupe MND rassemble des savoir-faire complémentaires. Acteur d'une filière d'excellence française, le groupe est un partenaire industriel de référence sur les terrains de la mobilité, de la sécurité et des loisirs. Le développement harmonieux et innovant, pour les infrastructures de transport par câble, les procédés de sécurisation, les systèmes d'enneigement ou les aménagements de loisirs à sensations requiert une approche globale. Cette vision industrielle répond de façon utile et efficace à des interlocuteurs multiples, pour faciliter leurs projets et satisfaire les utilisateurs finaux. Elle permet au groupe MND d'opérer sur tous les grands marchés internationaux. Avec 5 sites de production, 8 filiales de distribution internationales et 30 distributeurs dans le monde, MND Group compte 375 collaborateurs et près de 3 000 clients dans 49 pays.

