Spécialiste des systèmes d’enneigement pour les domaines skiables via sa filiale SUFAG, le groupe MND a annoncé lundi soir la signature de plusieurs commandes pour garantir l’enneigement de nombreux domaines skiables en France, en Europe et en Asie. Ces commandes, qui seront majoritairement réalisées sur l’exercice 2020/2021 (qui a débuté le 1er juillet), s’élèvent à 7 millions d’euros.Par ailleurs, le pôle enneigement de MND a également finalisé sa nouvelle organisation industrielle sur son site savoyard de Sainte-Hélène du Lac qui centralise désormais l'ensemble de la conception et de la production des enneigeurs à l'échelle mondiale.