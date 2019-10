MND Group : s'associe à Bouygues TP pour Cabline

08/10/2019 | 18:09

Le groupe MND annonce qu'ils s'associe avec Bouygues Travaux Publics pour développer Cabline 2.0, un nouveau mode de transport urbain par câble.



'Le développement d'une solution de mobilité durable grâce au transport urbain par câble est au coeur de l'accord de coopération qu'ont signé Bouygues Travaux Publics, leader mondial dans les domaines de l'aménagement du territoire et de la construction d'infrastructures durables, et le groupe MND, acteur majeur du transport par câble à travers sa filiale LST', indique le groupe.



Cabline 2.0 est conçu pour s'intégrer et se connecter à l'intermodalité des villes et sera en mesure d'acheminer jusqu'à 5.000 personnes par heure et par direction jusqu'à une vitesse de 45 km/h.



