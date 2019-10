MND Montagne et Neige Developpement : Bouygues Travaux Publics et le groupe MND s'associent pour développer Cabline 2.0, un nouveau mode de transport urbain par câble

Bouygues Travaux Publics et le groupe MND s'associent pour développer Cabline 2.0, un nouveau mode de transport urbain par câble (2019/10/08 5:45 PM)

Un nombre croissant de villes à travers le monde font aujourd'hui face à des enjeux de mobilité majeurs. Le développement d'une solution de mobilité durable grâce au transport urbain par câble est au cœur de l'accord de coopération qu'ont signé Bouygues Travaux Publics, leader mondial dans les domaines de l'aménagement du territoire et de la construction d'infrastructures durables, et le groupe MND, acteur majeur du transport par câble à travers sa filiale LST.

Xavier Gallot-Lavallée, Président - Directeur général de MND Group, a déclaré : « Face aux congestions des villes et au réchauffement climatique, la mobilité urbaine est un défi majeur auquel le transport par câble peut répondre. Notre système de transport urbain Cabline 2.0 marque une véritable rupture technologique avec les solutions de transport par câble traditionnelles. Ce partenariat fort et stratégique avec Bouygues Travaux Publics marque une étape majeure dans le développement de notre solution de transport urbain par câble et va nous permettre de mutualiser nos forces techniques et commerciales afin d'assurer un déploiement mondial de Cabline 2.0».

Dans le cadre de cette alliance, Bouygues Travaux Publics, et sa filiale Bouygues Travaux Publics Régions France vont réaliser en commun avec LST, la construction du démonstrateur, qui constituera un véritable prototype opérationnel et la vitrine du savoir-faire du groupe MND en matière de mobilité urbaine.

Philippe Amequin, Directeur général de Bouygues Travaux Publics a déclaré : « Bouygues Travaux Publics a développé un savoir-faire reconnu dans le transport urbain par câble, avec la réalisation des deux premiers systèmes de ce type mis en œuvre en France. Nous sommes convaincus que Cabline 2.0 constitue une innovation importante dans un domaine en croissance. Notre alliance d'entreprises françaises complémentaires doit nous permettre de proposer à nos clients à travers le monde une solution de transport performante, confortable et économique, tant en investissement qu'en exploitation. »

Consécutivement à la construction de l'infrastructure du démonstrateur, Bouygues Travaux Publics participera au développement commercial mondial de cette nouvelle offre. Les deux groupes vont, dès cette année, répondre à un premier appel d'offres avec cette solution novatrice.

Bouygues Travaux Publics et Bouygues Travaux Publics Régions France auront en charge la construction des infrastructures des futurs projets Cabline, qui seront conçus et fabriqués en France, dans les usines savoyardes du groupe MND.

Si Cabline 2.0 appartient au monde du transport par câble, sa technologie novatrice est beaucoup plus moderne, plus esthétique, plus silencieuse et plus économe en énergie que celles des appareils de transport par câble traditionnels.

Cabline 2.0 est conçu pour s'intégrer et se connecter à l'intermodalité des villes et sera en mesure d'acheminer jusqu'à 5000 personnes par heure et par direction jusqu'à une vitesse de 45 km/h. Le système de transport Cabline 2.0 a reçu le soutien de l'ADEME avec un financement de 4,4 M€, dont 1,7 M€ sous forme de subvention, obtenu en 2017 au titre du Programme des Investissements d'Avenir (PIA).

Cet accord confirme l'annonce faite par MND en mars dernier, avec la validation de son système de transport urbain baptisé Cabline 2.0 et le lancement des études de projet en vue de la construction d'un démonstrateur opérationnel pour une commercialisation de la solution à partir de 2020. Cabline 2.0 permettra à moyen terme la création de près de 300 emplois industriels dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

A propos de Bouygues Travaux Publics

Bouygues Travaux Publics est l'un des leaders mondiaux dans les domaines de l'aménagement du territoire et de la construction d'infrastructures durables. Filiale de Bouygues Construction spécialisée dans le génie civil et les ouvrages d'art, l'entreprise dispose de compétences et d'un savoir-faire reconnu dans la réalisation de travaux souterrains, de travaux fluviaux et maritimes, de projets linéaires, de génie civil industriel, d'activités de terrassement et de mines à ciel ouvert. De Hong Kong à Miami, Bouygues Travaux Publics a réalisé de nombreux projets emblématiques : le tunnel sous la Manche, le téléphérique de Brest, le front de mer de Beyrouth, les autoroutes A28 et A41, les ponts de l'île de Ré et de Normandie, le sarcophage de Tchernobyl, les métros du Caire et de Sydney, plus de 10 tunnels à Hong Kong. Savoir-faire, leadership technique et créativité portent une ambition : créer de la valeur pour nos clients.

A propos de MND

Au cœur des Alpes, le groupe MND rassemble des savoir-faire complémentaires. Acteur d'une filière d'excellence française, le groupe est un partenaire industriel de référence sur les terrains de la mobilité, de la sécurité et des loisirs. Le développement harmonieux et innovant pour les infrastructures de transport par câble, les procédés de sécurisation, les systèmes d'enneigement ou les aménagements de loisirs à sensations requiert une approche globale. Cette vision industrielle répond de façon utile et efficace à des interlocuteurs multiples pour faciliter leurs projets et satisfaire les utilisateurs finaux. Elle permet au groupe MND d'opérer sur tous les grands marchés internationaux. Avec 5 sites de production, 8 filiales de distribution internationales et 30 distributeurs dans le monde, MND compte 350 collaborateurs et près de 3 000 clients dans 49 pays. MND est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0011584549 - ALMND).

Plus d'informations sur : www.mnd-group.com

