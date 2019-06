MND Montagne et Neige Developpement : Northern Caucasus Resorts (NCR) fait confiance au groupe français MND pour aménager le site d'Arkhyz comme destination 4-saisons

Northern Caucasus Resorts (NCR) fait confiance au groupe français MND pour aménager le site d'Arkhyz comme destination 4-saisons (2019/06/10 07:30 AM)

Lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, la société par actions Northern Caucasus Resorts (NCR) et l'industriel français MND, en présence du premier Vice-Ministre de la Fédération de Russie pour le Nord-Caucase, Odes Baysultanov, ont signé un accord de coopération pour développer ensemble la station d'Arkhyz dans la République de Karatchaïévo-Tcherkessie, et afin de renforcer leurs relations commerciales sur les sites de NCR.

Le groupe MND proposera son offre globale (incluant enneigement, sécurité des domaines skiables, activités ludiques et remontées mécaniques) sur les projets de NCR. Cet accord vise notamment à développer les infrastructures des sites afin de proposer une offre touristique 4-saisons, via notamment la construction de zones de loisirs en pleine nature et le développement d'activités telles que tubing, tyroliennes, toboggan, parcs accrobranches, espaces ludiques sur les pistes de ski et autres expériences ludiques en famille. Le projet impliquera le savoir-faire technique de Techfun, marque du groupe MND, spécialiste dans l'aménagement des sites de loisirs et sensations fortes.

« Les stations du Nord-Caucase se tournent pleinement vers un modèle d'exploitation toute l'année et un remplissage en toutes saisons. C'est en effet le seul moyen d'augmenter l'attractivité touristique de nos sites à long-terme. Nos partenaires européens possèdent une forte expérience dans la création d'installations de loisirs touristiques en montagne, que nous souhaitons mettre à contribution sur nos sites caucasiens. Avec son offre globale, le groupe MND est un partenaire fiable pour le design et la construction d'activités attractives et nous croyons en la pertinence de cette coopération qui nous aidera à développer des opportunités d'investissement rentables et orientées vers les familles », précise Khasan Timizhev, Directeur Général de la société Northern Caucasus Resorts, après la signature de l'accord.

Xavier Gallot-Lavallée, Président-Directeur Général de MND souligne que « le groupe est intéressé par la mise en place d'une plateforme technique et commerciale pour son développement en Russie. Northern Caucasus Resorts et tout particulièrement Arkhyz, représentent pour nous une formidable opportunité de créer un lieu de loisirs en pleine nature de référence en Russie, à l'instar des sites français et européens qui proposent une offre touristique été comme hiver. Ce projet sera une vitrine de l'étendu de notre savoir-faire technique dans les aménagements ludiques. »

Les détails concernant la construction des équipements de loisir et le montant de financement nécessaire seront déterminés après analyse de l'étude de faisabilité du projet.

À propos du groupe MND

L'expérience de l'aménagement des espaces de montagne, pour servir partout dans le monde la sécurité, les loisirs et la mobilité des hommes et des femmes. Au cœur des Alpes, le groupe MND rassemble des savoir-faire complémentaires. Acteur d'une filière d'excellence française, le groupe est un partenaire industriel de référence sur les terrains de la mobilité, de la sécurité et des loisirs. Le développement harmonieux et innovant, pour les infrastructures de transport par câble, les procédés de sécurisation, les systèmes d'enneigement ou les aménagements de loisirs à sensations requiert une approche globale. Cette vision industrielle répond de façon utile et efficace à des interlocuteurs multiples, pour faciliter leurs projets et satisfaire les utilisateurs finaux. Elle permet au groupe MND d'opérer sur tous les grands marchés internationaux. MND Group est coté sur Euronext Growth Paris (FR0011584549 - ALMND).

A propos de NCR

Joint-Stock Company Northern Caucasus Resorts (JSC NCR) was incorporated pursuant to the Decree of the Russian Federation Government dated October 14, 2010, No. 833, to manage the tourism and recreational special economic zones in the North Caucasus Federal District (tourist cluster). The mission of JSC NCR is to create conditions for socio-economic development of the North Caucasus Federal through effective management of special economic zones and implementation of an integrated infrastructure business project in the tourism sector, based on the principles of sustainable use of natural resources, economic efficiency, promotion of sport and healthy lifestyle. The purpose of JSC NCR is the implementation on the territory of the North Caucasus Federal District of integrated infrastructure business project in tourism, aiming at creation and development of the tourism cluster.

